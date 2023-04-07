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СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
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23:42 07.04.2023 (обновлено: 00:21 08.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html
СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ
СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ
Украинское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T23:42
2023-04-08T00:21
политика
вооруженные силы украины
киев
украина
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса.По его словам, новая кампания Киева по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза. ВСУ начнут наносить удары в ближайшие два месяца, спрогнозировал Баррос.Украинские СМИ ранее неоднократно заявляли об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки людей в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи распространения мобилизационных предписаний в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. По информации местных изданий, граждане страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230407/vsu-1863893324.html
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политика, вооруженные силы украины, киев, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина
СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ

Fox News: Украина готовится к крупнейшей мобилизации для весеннего контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса.
«
"Сейчас мы находимся накануне украинского контрнаступления", — сказал эксперт.
По его словам, новая кампания Киева по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза. ВСУ начнут наносить удары в ближайшие два месяца, спрогнозировал Баррос.
Украинские СМИ ранее неоднократно заявляли об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки людей в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи распространения мобилизационных предписаний в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. По информации местных изданий, граждане страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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