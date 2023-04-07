https://ria.ru/20230407/vsu-1863901234.html

СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ

СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023

СМИ: Украина начнет крупнейшую мобилизацию для весеннего наступления ВСУ

Украинское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ, сообщил... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-07T23:42

2023-04-07T23:42

2023-04-08T00:21

политика

вооруженные силы украины

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинское руководство начнет крупнейшую с начала российской специальной операции мобилизацию военнообязанных для весенней наступательной операции ВСУ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление аналитика Джорджа Барроса.По его словам, новая кампания Киева по привлечению военнослужащих превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза. ВСУ начнут наносить удары в ближайшие два месяца, спрогнозировал Баррос.Украинские СМИ ранее неоднократно заявляли об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки людей в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи распространения мобилизационных предписаний в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. По информации местных изданий, граждане страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230407/vsu-1863893324.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вооруженные силы украины, киев, украина