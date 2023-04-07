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"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
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21:51 07.04.2023 (обновлено: 00:47 08.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vsu-1863893324.html
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ
Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T21:51
2023-04-08T00:47
политика
украина
запорожская область
сирия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Полковник напомнил, что "Леопард" немецкого производства уже сталкивался с российским противотанковым комплексом в Сирии, но не смог пережить дуэли с отечественным ПТРК.Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступления. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.
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политика, украина, запорожская область, сирия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, дмитрий медведев
Политика, Украина, Запорожская область, Сирия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Дмитрий Медведев
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что ПТРК "Корнет" ВС России уничтожат танки ВСУ

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — "Корнет". Дальность полета ее ракеты — около пяти тысяч метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику", — рассказал офицер.
Полковник напомнил, что "Леопард" немецкого производства уже сталкивался с российским противотанковым комплексом в Сирии, но не смог пережить дуэли с отечественным ПТРК.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступления. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.
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