https://ria.ru/20230407/vsu-1863893324.html

"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ

"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023

"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ

Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-07T21:51

2023-04-07T21:51

2023-04-08T00:47

политика

украина

запорожская область

сирия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Полковник напомнил, что "Леопард" немецкого производства уже сталкивался с российским противотанковым комплексом в Сирии, но не смог пережить дуэли с отечественным ПТРК.Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступления. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html

украина

запорожская область

сирия

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политика, украина, запорожская область, сирия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, дмитрий медведев