https://ria.ru/20230407/vsu-1863893324.html
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ - РИА Новости, 08.04.2023
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ
Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T21:51
2023-04-07T21:51
2023-04-08T00:47
политика
украина
запорожская область
сирия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские противотанковые ракетные комплексы сожгут украинские "Леопарды" и "Абрамсы" в случае наступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Полковник напомнил, что "Леопард" немецкого производства уже сталкивался с российским противотанковым комплексом в Сирии, но не смог пережить дуэли с отечественным ПТРК.Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступления. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html
украина
запорожская область
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a64c84f4f8c89c08611bd1e204d35ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, запорожская область, сирия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, дмитрий медведев
Политика, Украина, Запорожская область, Сирия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Дмитрий Медведев
"У русских есть установка". В США раскрыли, что будет с танковым ударом ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что ПТРК "Корнет" ВС России уничтожат танки ВСУ