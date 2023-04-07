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США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме

США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме - РИА Новости, 07.04.2023

США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме

Власти США потирают руки в ожидании украинского контрнаступления, так как это дополнительный приток денег для американских военных корпораций, чьи интересы они... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:27

2023-04-07T17:27

2023-04-07T17:27

специальная военная операция на украине

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севастополь

дмитрий белик

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти США потирают руки в ожидании украинского контрнаступления, так как это дополнительный приток денег для американских военных корпораций, чьи интересы они лоббируют, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. "Я не сомневаюсь, что такие как Блинкен, потирают руки в ожидании украинского контрнаступления. На самом деле, для них важна не столько военная победа, сколько дополнительный приток денег для американских производителей оружия, интересы которых они без сомнения лоббируют", - сказал Белик. По его словам, американцам неважно, сколько будет убито украинцев и насколько удастся пройти вглубь линии обороны российских войск. "Даже если ничего не удастся, оружие и солдаты будут востребованы и перемолоты. Украине потребуются новые вливания, а значит, карманы Блинкена еще больше раздуются от заработков. Бизнес на крови – так США зарабатывают последние сто лет, а Блинкен тому яркое подтверждение", - сказал депутат.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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