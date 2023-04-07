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США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vsu-1863833702.html
США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме
США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме - РИА Новости, 07.04.2023
США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме
Власти США потирают руки в ожидании украинского контрнаступления, так как это дополнительный приток денег для американских военных корпораций, чьи интересы они... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:27
2023-04-07T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
севастополь
дмитрий белик
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти США потирают руки в ожидании украинского контрнаступления, так как это дополнительный приток денег для американских военных корпораций, чьи интересы они лоббируют, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. "Я не сомневаюсь, что такие как Блинкен, потирают руки в ожидании украинского контрнаступления. На самом деле, для них важна не столько военная победа, сколько дополнительный приток денег для американских производителей оружия, интересы которых они без сомнения лоббируют", - сказал Белик. По его словам, американцам неважно, сколько будет убито украинцев и насколько удастся пройти вглубь линии обороны российских войск. "Даже если ничего не удастся, оружие и солдаты будут востребованы и перемолоты. Украине потребуются новые вливания, а значит, карманы Блинкена еще больше раздуются от заработков. Бизнес на крови – так США зарабатывают последние сто лет, а Блинкен тому яркое подтверждение", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Севастополь, Дмитрий Белик, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
США потирают руки в ожидании контрнаступления ВСУ, считают в Госдуме

Депутат Белик: в Белом доме потирают руки в ожидании контрнаступления украинских войск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти США потирают руки в ожидании украинского контрнаступления, так как это дополнительный приток денег для американских военных корпораций, чьи интересы они лоббируют, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.
"Я не сомневаюсь, что такие как Блинкен, потирают руки в ожидании украинского контрнаступления. На самом деле, для них важна не столько военная победа, сколько дополнительный приток денег для американских производителей оружия, интересы которых они без сомнения лоббируют", - сказал Белик.
По его словам, американцам неважно, сколько будет убито украинцев и насколько удастся пройти вглубь линии обороны российских войск. "Даже если ничего не удастся, оружие и солдаты будут востребованы и перемолоты. Украине потребуются новые вливания, а значит, карманы Блинкена еще больше раздуются от заработков. Бизнес на крови – так США зарабатывают последние сто лет, а Блинкен тому яркое подтверждение", - сказал депутат.
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