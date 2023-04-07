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В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости
В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости - РИА Новости, 07.04.2023
В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости
Следствие в Смоленской области проверяет информацию о возможных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних после публикаций о враче,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:00
2023-04-07T15:00
2023-04-07T15:00
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
смоленская область
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подростки
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БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Следствие в Смоленской области проверяет информацию о возможных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних после публикаций о враче, отправлявшем подросткам "недвусмысленные" приглашения в гости. Опубликовал эту запись в соцсети "ВКонтакте" депутат смоленского горсовета Максим Баранов. На ней он рассказывает, что врач в Смоленске предлагал 15-летнему и 17-летнему юношам приехать к нему в гости и предаться плотским утехам. Также показано задержание мужчины, который, по словам Баранова, и заманивал к себе подростков. Баранов рассказал РИА Новости, что история произошла еще год назад с его воспитанниками, тогда же он вместе с родителями молодых людей обращался в правоохранительные органы, однако до сих пор предполагаемый педофил наказания не понес. "Вообще ничего. Я говорю юристу, пиши жалобу, он пишет жалобу, обратная связь – отказ в возбуждении уголовного дела, но мы осуществим проверку. Я думаю: ну, все понятно, надо выкладывать видео", - заявил депутат. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, отмечает СК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, россия, подростки, дети
Происшествия, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ), Смоленская область, Россия, Подростки, Дети
В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости
Следствие в Смоленске проверяет информацию о враче, приглашавшем подростков в гости
БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости.
Следствие в Смоленской области проверяет
информацию о возможных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних после публикаций о враче, отправлявшем подросткам "недвусмысленные" приглашения в гости.
«
"В одной из социальных сетей размещена видеозапись о возможном совершении жителем Смоленска преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. По данному факту следственными органами СК РФ инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Опубликовал эту запись в соцсети "ВКонтакте" депутат смоленского горсовета Максим Баранов. На ней он рассказывает, что врач в Смоленске предлагал 15-летнему и 17-летнему юношам приехать к нему в гости и предаться плотским утехам. Также показано задержание мужчины, который, по словам Баранова, и заманивал к себе подростков.
Баранов рассказал РИА Новости, что история произошла еще год назад с его воспитанниками, тогда же он вместе с родителями молодых людей обращался в правоохранительные органы, однако до сих пор предполагаемый педофил наказания не понес.
"Вообще ничего. Я говорю юристу, пиши жалобу, он пишет жалобу, обратная связь – отказ в возбуждении уголовного дела, но мы осуществим проверку. Я думаю: ну, все понятно, надо выкладывать видео", - заявил депутат.
В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, отмечает СК
.
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