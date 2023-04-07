https://ria.ru/20230407/vrach-1863776053.html

В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости

В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости - РИА Новости, 07.04.2023

В Смоленске проверят информацию о враче, приглашавшем подростков в гости

Следствие в Смоленской области проверяет информацию о возможных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних после публикаций о враче,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:00

2023-04-07T15:00

2023-04-07T15:00

происшествия

смоленск

следственный комитет россии (ск рф)

смоленская область

россия

подростки

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

БРЯНСК, 7 апр – РИА Новости. Следствие в Смоленской области проверяет информацию о возможных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних после публикаций о враче, отправлявшем подросткам "недвусмысленные" приглашения в гости. Опубликовал эту запись в соцсети "ВКонтакте" депутат смоленского горсовета Максим Баранов. На ней он рассказывает, что врач в Смоленске предлагал 15-летнему и 17-летнему юношам приехать к нему в гости и предаться плотским утехам. Также показано задержание мужчины, который, по словам Баранова, и заманивал к себе подростков. Баранов рассказал РИА Новости, что история произошла еще год назад с его воспитанниками, тогда же он вместе с родителями молодых людей обращался в правоохранительные органы, однако до сих пор предполагаемый педофил наказания не понес. "Вообще ничего. Я говорю юристу, пиши жалобу, он пишет жалобу, обратная связь – отказ в возбуждении уголовного дела, но мы осуществим проверку. Я думаю: ну, все понятно, надо выкладывать видео", - заявил депутат. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, отмечает СК.

https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html

смоленск

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, россия, подростки, дети