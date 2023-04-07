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Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода - РИА Новости, 07.04.2023
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21:35 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/voronezh-1863892017.html
Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода
Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода - РИА Новости, 07.04.2023
Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода
Мэрия Воронежа опровергла сообщения о якобы имевшем место взрыве в районе взлетной полосы местного авиазавода, отметив, что ЧП в городе не зафиксировано. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:35
2023-04-07T21:35
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Мэрия Воронежа опровергла сообщения о якобы имевшем место взрыве в районе взлетной полосы местного авиазавода, отметив, что ЧП в городе не зафиксировано. Вечером в пятницу в ряде Telegram-каналов появились посты о "взрыве" в районе взлетной полосы на воронежском авиазаводе. Информация сопровождалась фото, на котором запечатлен след от объекта в небе. В свою очередь главное управление МЧС по региону проинформировало журналистов, что вызовов пожарно-спасательных подразделений не было.
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воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода

Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у местного авиазавода

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Мэрия Воронежа опровергла сообщения о якобы имевшем место взрыве в районе взлетной полосы местного авиазавода, отметив, что ЧП в городе не зафиксировано.
Вечером в пятницу в ряде Telegram-каналов появились посты о "взрыве" в районе взлетной полосы на воронежском авиазаводе. Информация сопровождалась фото, на котором запечатлен след от объекта в небе.
«
"Чрезвычайных происшествий в городе Воронеже не зафиксировано", - говорится в сообщении представителя мэрии.
В свою очередь главное управление МЧС по региону проинформировало журналистов, что вызовов пожарно-спасательных подразделений не было.
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