https://ria.ru/20230407/voronezh-1863892017.html

Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода

Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода - РИА Новости, 07.04.2023

Мэрия Воронежа опровергла сообщения о взрыве у авиазавода

Мэрия Воронежа опровергла сообщения о якобы имевшем место взрыве в районе взлетной полосы местного авиазавода, отметив, что ЧП в городе не зафиксировано. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T21:35

2023-04-07T21:35

2023-04-07T21:35

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 7 апр - РИА Новости. Мэрия Воронежа опровергла сообщения о якобы имевшем место взрыве в районе взлетной полосы местного авиазавода, отметив, что ЧП в городе не зафиксировано. Вечером в пятницу в ряде Telegram-каналов появились посты о "взрыве" в районе взлетной полосы на воронежском авиазаводе. Информация сопровождалась фото, на котором запечатлен след от объекта в небе. В свою очередь главное управление МЧС по региону проинформировало журналистов, что вызовов пожарно-спасательных подразделений не было.

https://ria.ru/20230405/obekt-1863210921.html

воронеж

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воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)