https://ria.ru/20230407/volzhskiy_put-1863835504.html
"Великий Волжский путь" встретит туристов ярким многообразием впечатлений
"Великий Волжский путь" встретит туристов ярким многообразием впечатлений - РИА Новости, 07.04.2023
"Великий Волжский путь" встретит туристов ярким многообразием впечатлений
Цель объединенного турпроекта "Великий Волжский путь" – создать глобальный национальный туристический маршрут, который стал бы своего рода альтернативой... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:32
2023-04-07T17:32
2023-04-07T18:12
республика татарстан
юнеско
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Цель объединенного турпроекта "Великий Волжский путь" – создать глобальный национальный туристический маршрут, который стал бы своего рода альтернативой Золотому кольцу России и Транссибирской магистрали, заявил на пресс-конференции, посвященной развитию проекта, председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.Проект "Великий Волжский путь" реализуется с 2016 года по поручению президента и объединяет маршруты 14 регионов Приволжского федерального округа. Его главная связующая нить – это водные артерии Средней Волги."Почему Средняя Волга?.. Потому что концентрация культурных, туристических, инфраструктурных объектов здесь – одна из самых высоких. Географический центр Волги тоже находится на территории Приволжского федерального округа. Конечно, "Великий Волжский путь" был придуман не нами – это исторический, транспортный, культурный маршрут, который существует не одно тысячелетие. И одни из самых древних памятников нашей страны находятся именно на "Великом Волжском пути", - подчеркнул Сергей Иванов.На сегодняшний день в рамках проекта создан целый ряд маршрутов, объединенных брендом "Великий Волжский путь". Нити маршрутов могут быть разными. Крупнейшие города – Нижний Новгород, Киров, Пермь, Кунгур, Казань, Йошкар-Ола, Пенза, Саранск, Ижевск, Чебоксары, Ульяновск, Самара, Сызрань, Саратов, Оренбург, Уфа.Для наглядности он рассказал о вариантах путешествия по "Великому Волжскому пути"."Начнем с верхнего региона: это удивительный по красоте Нижний Новгород, Городец – прекрасный объект деревянного зодчества. Дальше, двигаясь по Волге, попадаем в Республику Марий Эл – очень красивую и самобытную, где проживает народ мари, внутри которого свои деления и различия. Один из самых ярких объектов в Марий Эл – город Козьмодемьянск, который был основан Иваном Грозным. Следующая точка – это, конечно же, Юрино и замок Шереметева – одна из жемчужин нашей страны. Далее уже Чувашия – со своей этникой и культурой, с великолепной столицей – городом Чебоксары и Мариинским посадом с архитектурой средних веков. Потом попадаем в Татарстан. Это Казань, уникальный остров-град Свияжск, Великий Болгар, если двигаться дальше вниз по Волге, затем – Ульяновск", - вкратце обрисовал Иванов.Он напомнил, что на "Великом Волжском пути" находится целая россыпь объектов, входящих в список наследия ЮНЕСКО, которые представляют интерес не только для россиян, но и для иностранных туристов."Конечно, перед нами стоит задача увеличить турпоток в регионы Приволжского федерального округа, продвигать региональные и гастрономические бренды, развивать круизные маршруты. Но есть и еще одна из подзадач проекта "Великий Волжский путь": это воссоздание системы речных скоростных перевозок между регионами Средней Волги", - подчеркнул спикер.
https://ria.ru/20221118/volga-1832457146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнеско, россия, казань, республика татарстан (татарстан), туризм, новости - туризм
Республика Татарстан, ЮНЕСКО, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Цель объединенного турпроекта "Великий Волжский путь" – создать глобальный национальный туристический маршрут, который стал бы своего рода альтернативой Золотому кольцу России и Транссибирской магистрали, заявил на пресс-конференции, посвященной развитию проекта, председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.
Проект "Великий Волжский путь" реализуется с 2016 года по поручению президента и объединяет маршруты 14 регионов Приволжского федерального округа. Его главная связующая нить – это водные артерии Средней Волги.
"Почему Средняя Волга?.. Потому что концентрация культурных, туристических, инфраструктурных объектов здесь – одна из самых высоких. Географический центр Волги тоже находится на территории Приволжского федерального округа. Конечно, "Великий Волжский путь" был придуман не нами – это исторический, транспортный, культурный маршрут, который существует не одно тысячелетие. И одни из самых древних памятников нашей страны находятся именно на "Великом Волжском пути", - подчеркнул Сергей Иванов.
На сегодняшний день в рамках проекта создан целый ряд маршрутов, объединенных брендом "Великий Волжский путь". Нити маршрутов могут быть разными. Крупнейшие города – Нижний Новгород
, Киров
, Пермь
, Кунгур
, Казань
, Йошкар-Ола
, Пенза
, Саранск
, Ижевск
, Чебоксары
, Ульяновск
, Самара
, Сызрань
, Саратов
, Оренбург
, Уфа
.
«
"У туроператоров уже есть множество комбинаций. И всюду – прекрасное сообщение по рекам, по Волге и Каме, не говоря уже о наземном и авиасообщении. Можно выбрать сначала один маршрут, потом – другой. Уникальность в том, что на каждом у вас будет совершенно другой набор мест и впечатлений. А в сумме это ярчайший пример многонациональности нашей страны, ведь именно в этой части возникла столь компактная концентрация национальностей России. Помимо областей ПФО в проекте представлены шесть национальных республик, и у каждой – совершенно разные культурные традиции, уклады, архитектура, музыка, кухня", - отметил спикер.
Для наглядности он рассказал о вариантах путешествия по "Великому Волжскому пути".
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"Начнем с верхнего региона: это удивительный по красоте Нижний Новгород, Городец
– прекрасный объект деревянного зодчества. Дальше, двигаясь по Волге, попадаем в Республику Марий Эл – очень красивую и самобытную, где проживает народ мари, внутри которого свои деления и различия. Один из самых ярких объектов в Марий Эл – город Козьмодемьянск
, который был основан Иваном Грозным
. Следующая точка – это, конечно же, Юрино и замок Шереметева – одна из жемчужин нашей страны. Далее уже Чувашия – со своей этникой и культурой, с великолепной столицей – городом Чебоксары и Мариинским посадом с архитектурой средних веков. Потом попадаем в Татарстан. Это Казань, уникальный остров-град Свияжск
, Великий Болгар, если двигаться дальше вниз по Волге, затем – Ульяновск", - вкратце обрисовал Иванов.
Он напомнил, что на "Великом Волжском пути" находится целая россыпь объектов, входящих в список наследия ЮНЕСКО
, которые представляют интерес не только для россиян, но и для иностранных туристов.
"Конечно, перед нами стоит задача увеличить турпоток в регионы Приволжского федерального округа, продвигать региональные и гастрономические бренды, развивать круизные маршруты. Но есть и еще одна из подзадач проекта "Великий Волжский путь": это воссоздание системы речных скоростных перевозок между регионами Средней Волги", - подчеркнул спикер.