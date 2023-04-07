https://ria.ru/20230407/volzhskiy_put-1863835504.html

"Великий Волжский путь" встретит туристов ярким многообразием впечатлений

"Великий Волжский путь" встретит туристов ярким многообразием впечатлений - РИА Новости, 07.04.2023

"Великий Волжский путь" встретит туристов ярким многообразием впечатлений

Цель объединенного турпроекта "Великий Волжский путь" – создать глобальный национальный туристический маршрут, который стал бы своего рода альтернативой... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:32

2023-04-07T17:32

2023-04-07T18:12

республика татарстан

юнеско

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/48/1498344861_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_353849b6dda6df98be2921d5522de79e.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Цель объединенного турпроекта "Великий Волжский путь" – создать глобальный национальный туристический маршрут, который стал бы своего рода альтернативой Золотому кольцу России и Транссибирской магистрали, заявил на пресс-конференции, посвященной развитию проекта, председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.Проект "Великий Волжский путь" реализуется с 2016 года по поручению президента и объединяет маршруты 14 регионов Приволжского федерального округа. Его главная связующая нить – это водные артерии Средней Волги."Почему Средняя Волга?.. Потому что концентрация культурных, туристических, инфраструктурных объектов здесь – одна из самых высоких. Географический центр Волги тоже находится на территории Приволжского федерального округа. Конечно, "Великий Волжский путь" был придуман не нами – это исторический, транспортный, культурный маршрут, который существует не одно тысячелетие. И одни из самых древних памятников нашей страны находятся именно на "Великом Волжском пути", - подчеркнул Сергей Иванов.На сегодняшний день в рамках проекта создан целый ряд маршрутов, объединенных брендом "Великий Волжский путь". Нити маршрутов могут быть разными. Крупнейшие города – Нижний Новгород, Киров, Пермь, Кунгур, Казань, Йошкар-Ола, Пенза, Саранск, Ижевск, Чебоксары, Ульяновск, Самара, Сызрань, Саратов, Оренбург, Уфа.Для наглядности он рассказал о вариантах путешествия по "Великому Волжскому пути"."Начнем с верхнего региона: это удивительный по красоте Нижний Новгород, Городец – прекрасный объект деревянного зодчества. Дальше, двигаясь по Волге, попадаем в Республику Марий Эл – очень красивую и самобытную, где проживает народ мари, внутри которого свои деления и различия. Один из самых ярких объектов в Марий Эл – город Козьмодемьянск, который был основан Иваном Грозным. Следующая точка – это, конечно же, Юрино и замок Шереметева – одна из жемчужин нашей страны. Далее уже Чувашия – со своей этникой и культурой, с великолепной столицей – городом Чебоксары и Мариинским посадом с архитектурой средних веков. Потом попадаем в Татарстан. Это Казань, уникальный остров-град Свияжск, Великий Болгар, если двигаться дальше вниз по Волге, затем – Ульяновск", - вкратце обрисовал Иванов.Он напомнил, что на "Великом Волжском пути" находится целая россыпь объектов, входящих в список наследия ЮНЕСКО, которые представляют интерес не только для россиян, но и для иностранных туристов."Конечно, перед нами стоит задача увеличить турпоток в регионы Приволжского федерального округа, продвигать региональные и гастрономические бренды, развивать круизные маршруты. Но есть и еще одна из подзадач проекта "Великий Волжский путь": это воссоздание системы речных скоростных перевозок между регионами Средней Волги", - подчеркнул спикер.

https://ria.ru/20221118/volga-1832457146.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юнеско, россия, казань, республика татарстан (татарстан), туризм, новости - туризм