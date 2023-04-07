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ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 07.04.2023 (обновлено: 09:59 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vks-1863638789.html
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2023
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, заявил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:04
2023-04-07T09:59
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек", — уточнил он.Удар нанесли в районе населенного пункта Велетенское.Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили два кочующих минометных расчета украинских военных около населенных пунктов Береговое и Никольское.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней страны. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, воздушно-космические силы россии, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Херсонская область , Безопасность
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

ВКС России поразили пункт одесской морской охраны, потери противника составили 50 человек

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев.
"Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек", — уточнил он.
Удар нанесли в районе населенного пункта Велетенское.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили два кочующих минометных расчета украинских военных около населенных пунктов Береговое и Никольское.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней страны. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииХерсонская областьБезопасность
 
 
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