https://ria.ru/20230407/vks-1863638789.html

ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области - РИА Новости, 07.04.2023

ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, заявил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:04

2023-04-07T05:04

2023-04-07T09:59

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек", — уточнил он.Удар нанесли в районе населенного пункта Велетенское.Кроме того, при контрбатарейной борьбе артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили два кочующих минометных расчета украинских военных около населенных пунктов Береговое и Никольское.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на территории соседней страны. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230406/lantset-1863360928.html

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россия, воздушно-космические силы россии, херсонская область , безопасность