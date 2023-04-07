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В Госдуму внесли проект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - РИА Новости, 07.04.2023
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19:20 07.04.2023 (обновлено: 19:27 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vino-1863872025.html
В Госдуму внесли проект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина
В Госдуму внесли проект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина - РИА Новости, 07.04.2023
В Госдуму внесли проект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении в период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года эксперимента по дистанционной продаже... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:20
2023-04-07T19:27
вино
экономика
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
почта россии
правительство рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении в период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года эксперимента по дистанционной продаже российского вина, следует из базы данных нижней палаты парламента. Данный эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" в интернете тихих, крепленых и игристых вин, которые произведены из выращенного на территории РФ винограда. В эксперименте на добровольной основе смогут участвовать производители вина, которые должны обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. Формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз России. В рамках эксперимента доставка и передача покупателю приобретаемого российского вина будет осуществляться только в Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о расширении территории эксперимента. Доставка "Почтой России" вина покупателям будет осуществляться не ранее чем через сутки после оформления заказа на указанный покупателем адрес или в почтовое отделение, которое он выберет. Чтобы получить вино, покупатель должен подтвердить свое совершеннолетие с помощью паспорта или через Единую систему идентификации и аутентификации. Кабмин также внес в Госдуму законопроект-спутник, который вносит необходимые изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html
https://ria.ru/20230101/vino-1842688369.html
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вино, экономика, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), почта россии, правительство рф
Вино, Экономика, Россия, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Почта России, Правительство РФ
В Госдуму внесли проект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина

Правительство внесло в Госдуму проект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении в период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года эксперимента по дистанционной продаже российского вина, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Данный эксперимент предусматривает розничную продажу через сайт "Почты России" в интернете тихих, крепленых и игристых вин, которые произведены из выращенного на территории РФ винограда. В эксперименте на добровольной основе смогут участвовать производители вина, которые должны обеспечить прямую поставку своей продукции потребителю через "Почту России", заключив с ней договор. Формировать и вести перечень таких производителей будет Минсельхоз России.
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В рамках эксперимента доставка и передача покупателю приобретаемого российского вина будет осуществляться только в Москве и Московской области. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о расширении территории эксперимента.
Доставка "Почтой России" вина покупателям будет осуществляться не ранее чем через сутки после оформления заказа на указанный покупателем адрес или в почтовое отделение, которое он выберет. Чтобы получить вино, покупатель должен подтвердить свое совершеннолетие с помощью паспорта или через Единую систему идентификации и аутентификации.
Кабмин также внес в Госдуму законопроект-спутник, который вносит необходимые изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
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ВиноЭкономикаРоссияГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Почта РоссииПравительство РФ
 
 
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