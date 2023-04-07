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Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина - РИА Новости, 07.04.2023
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17:12 07.04.2023 (обновлено: 18:01 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vino-1863830588.html
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина - РИА Новости, 07.04.2023
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Правительство России в пятницу одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" с 1 ноября, сообщила РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:12
2023-04-07T18:01
россия
почта россии
вино
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России в пятницу одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" с 1 ноября, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина.Ранее в пятницу пресс-служба правительства сообщала, что на заседании кабмина в пятницу будет рассмотрен законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года."Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе правительства в ответ на вопрос о том, был ли одобрен соответствующий законопроект.В ноябре газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.Тогда же компания сообщала РИА Новости, что готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы. Позже, в начале апреля, компания также сообщала, что ожидает начала эксперимента по дистанционной продаже российского вина и готовит свою инфраструктуру к запуску.
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Россия, Почта России, Вино, Правительство РФ, Экономика
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт "Почты России"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство России в пятницу одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России" с 1 ноября, сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина.
Ранее в пятницу пресс-служба правительства сообщала, что на заседании кабмина в пятницу будет рассмотрен законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.
"Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке", - сообщили в пресс-службе правительства в ответ на вопрос о том, был ли одобрен соответствующий законопроект.
В ноябре газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
Тогда же компания сообщала РИА Новости, что готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы. Позже, в начале апреля, компания также сообщала, что ожидает начала эксперимента по дистанционной продаже российского вина и готовит свою инфраструктуру к запуску.
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