https://ria.ru/20230407/vatikan-1863726199.html

В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине

В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 07.04.2023

В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине

Кремль не слышал никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия на Украине, новости были в изложении представителя, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:48

2023-04-07T12:48

2023-04-07T13:06

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль не слышал никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия на Украине, новости были в изложении представителя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля — на время, когда католики и православные отмечают Пасху."Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который был на встрече с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому мы не считаем нужным и возможным комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html

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Варвара Скокшина

украина, ватикан, в мире, россия, дмитрий песков