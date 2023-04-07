https://ria.ru/20230407/vatikan-1863726199.html
В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине
В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине
Кремль не слышал никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия на Украине, новости были в изложении представителя, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:48
2023-04-07T12:48
2023-04-07T13:06
специальная военная операция на украине
украина
ватикан
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль не слышал никаких заявлений Ватикана по поводу пасхального перемирия на Украине, новости были в изложении представителя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил РИА Новости, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 по 22 апреля — на время, когда католики и православные отмечают Пасху."Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который был на встрече с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому мы не считаем нужным и возможным комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863725757.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Ватикан, В мире, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею устроить пасхальное перемирие на Украине
Песков об идее пасхального перемирия на Украине: в Кремле не слышали заявлений Ватикана