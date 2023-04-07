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Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике - РИА Новости, 07.04.2023
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09:07 07.04.2023 (обновлено: 09:37 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике - РИА Новости, 07.04.2023
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике
Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:07
2023-04-07T09:37
дмитрий чернышенко
вьетнам
россия
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ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) в пятницу. "Совместно с Росатомом приложим усилия по налаживанию совместного производства во Вьетнаме электронных ускорителей для использования в промышленности и медицине", - заявил вице-премьер. Он уточнил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей и имеет большой опыт их поставок на зарубежные рынки. Вице-премьер отметил, что Россия также рассматривает ВИНАТОМ в качестве партнера по расширению взаимодействия в рамках проекта строительства в городе Димитровграде Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). "Мне докладывали, что ученые из ВИНАТОМа уже принимают участие в работе консультативного совета. Рассчитываем на то, что вьетнамская сторона в скором времени станет полноправным участником консорциума "МЦИ МБИР". Это создаст мощный импульс для развития всей атомной науки Вьетнама", - подчеркнул Чернышенко.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
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дмитрий чернышенко, вьетнам, россия
Дмитрий Чернышенко, Вьетнам, Россия
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике

Чернышенко: Россия и Вьетнам намерены наладить производство электронных ускорителей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает 32-ю Международную выставку Vietnam EXPO-2023 в Ханое
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает 32-ю Международную выставку Vietnam EXPO-2023 в Ханое - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посещает 32-ю Международную выставку Vietnam EXPO-2023 в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) в пятницу.
"Совместно с Росатомом приложим усилия по налаживанию совместного производства во Вьетнаме электронных ускорителей для использования в промышленности и медицине", - заявил вице-премьер.
Он уточнил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей и имеет большой опыт их поставок на зарубежные рынки.
Вице-премьер отметил, что Россия также рассматривает ВИНАТОМ в качестве партнера по расширению взаимодействия в рамках проекта строительства в городе Димитровграде Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).
"Мне докладывали, что ученые из ВИНАТОМа уже принимают участие в работе консультативного совета. Рассчитываем на то, что вьетнамская сторона в скором времени станет полноправным участником консорциума "МЦИ МБИР". Это создаст мощный импульс для развития всей атомной науки Вьетнама", - подчеркнул Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко после церемонии возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества
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