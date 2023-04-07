https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике - РИА Новости, 07.04.2023
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике
Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:07
2023-04-07T09:07
2023-04-07T09:37
дмитрий чернышенко
вьетнам
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0875b63437cf1883349abe755b100d1.jpg
ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) в пятницу. "Совместно с Росатомом приложим усилия по налаживанию совместного производства во Вьетнаме электронных ускорителей для использования в промышленности и медицине", - заявил вице-премьер. Он уточнил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей и имеет большой опыт их поставок на зарубежные рынки. Вице-премьер отметил, что Россия также рассматривает ВИНАТОМ в качестве партнера по расширению взаимодействия в рамках проекта строительства в городе Димитровграде Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). "Мне докладывали, что ученые из ВИНАТОМа уже принимают участие в работе консультативного совета. Рассчитываем на то, что вьетнамская сторона в скором времени станет полноправным участником консорциума "МЦИ МБИР". Это создаст мощный импульс для развития всей атомной науки Вьетнама", - подчеркнул Чернышенко.
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a43ca273eed28ea8bcb6c14d02fd20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, вьетнам, россия
Дмитрий Чернышенко, Вьетнам, Россия
Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике
Чернышенко: Россия и Вьетнам намерены наладить производство электронных ускорителей
ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) в пятницу.
"Совместно с Росатомом
приложим усилия по налаживанию совместного производства во Вьетнаме электронных ускорителей для использования в промышленности и медицине", - заявил вице-премьер.
Он уточнил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей и имеет большой опыт их поставок на зарубежные рынки.
Вице-премьер отметил, что Россия также рассматривает ВИНАТОМ в качестве партнера по расширению взаимодействия в рамках проекта строительства в городе Димитровграде
Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).
"Мне докладывали, что ученые из ВИНАТОМа уже принимают участие в работе консультативного совета. Рассчитываем на то, что вьетнамская сторона в скором времени станет полноправным участником консорциума "МЦИ МБИР". Это создаст мощный импульс для развития всей атомной науки Вьетнама", - подчеркнул Чернышенко.
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества