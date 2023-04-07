https://ria.ru/20230407/uskoriteli-1863652901.html

Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике

Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике - РИА Новости, 07.04.2023

Чернышенко рассказал о планах на сотрудничество с Вьетнамом в электронике

Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:07

2023-04-07T09:07

2023-04-07T09:37

дмитрий чернышенко

вьетнам

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863658106_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0875b63437cf1883349abe755b100d1.jpg

ХАНОЙ, 7 апр - РИА Новости. Россия намерена наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) в пятницу. "Совместно с Росатомом приложим усилия по налаживанию совместного производства во Вьетнаме электронных ускорителей для использования в промышленности и медицине", - заявил вице-премьер. Он уточнил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей и имеет большой опыт их поставок на зарубежные рынки. Вице-премьер отметил, что Россия также рассматривает ВИНАТОМ в качестве партнера по расширению взаимодействия в рамках проекта строительства в городе Димитровграде Международного центра исследований на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР). "Мне докладывали, что ученые из ВИНАТОМа уже принимают участие в работе консультативного совета. Рассчитываем на то, что вьетнамская сторона в скором времени станет полноправным участником консорциума "МЦИ МБИР". Это создаст мощный импульс для развития всей атомной науки Вьетнама", - подчеркнул Чернышенко.

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий чернышенко, вьетнам, россия