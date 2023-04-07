https://ria.ru/20230407/ukraina-1863873035.html
Арестович посоветовал Украине сменить президента
Арестович посоветовал Украине сменить президента - РИА Новости, 07.04.2023
Арестович посоветовал Украине сменить президента
Владимир Зеленский не смог избавить Украину от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек, заявил экс-советник главы офиса... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:23
2023-04-07T19:23
2023-04-07T19:31
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог избавить Украину от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*, опубликованном в ее YouTube-канале.Журналистка задала вопрос, сможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут единым государством."Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло", — сказал он.На встречный вопрос, почему Зеленский не может быть таким руководителем, украинец напомнил, что нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы быть хорошим поводом применить "экстраординарные меры" для решения проблемы.После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863525532.html
https://ria.ru/20230406/ukraina-1863623776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей арестович , владимир зеленский, россия, польша
В мире, Украина, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Россия, Польша
Арестович посоветовал Украине сменить президента
Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог избавить Украину от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*, опубликованном в ее YouTube-канале.
Журналистка задала вопрос, сможет ли Варшава
спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут единым государством.
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"Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло", — сказал он.
На встречный вопрос, почему Зеленский не может быть таким руководителем, украинец напомнил, что нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы быть хорошим поводом применить "экстраординарные меры" для решения проблемы.
«
"Но, как мы видим, это произошло не до конца, мягко говоря", — заключил он.
После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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