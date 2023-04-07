https://ria.ru/20230407/ukraina-1863873035.html

Арестович посоветовал Украине сменить президента

Арестович посоветовал Украине сменить президента - РИА Новости, 07.04.2023

Арестович посоветовал Украине сменить президента

Владимир Зеленский не смог избавить Украину от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек, заявил экс-советник главы офиса... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:23

2023-04-07T19:23

2023-04-07T19:31

в мире

украина

алексей арестович

владимир зеленский

россия

польша

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог избавить Украину от коррупции, для выполнения этой задачи страной должен управлять другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*, опубликованном в ее YouTube-канале.Журналистка задала вопрос, сможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут единым государством."Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло", — сказал он.На встречный вопрос, почему Зеленский не может быть таким руководителем, украинец напомнил, что нынешнему президенту так и не удалось справиться с коррупцией, хотя конфликт мог бы быть хорошим поводом применить "экстраординарные меры" для решения проблемы.После отставки с поста советника главы офиса президента Арестович часто выступает с резкими заявлениями. Так, в конце января он назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что украинцы готовы воевать, пока все они не умрут.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863525532.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863623776.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, алексей арестович , владимир зеленский, россия, польша