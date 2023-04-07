https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html

В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины

В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины - РИА Новости, 07.04.2023

В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины

Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе, считает обозреватель РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:17

2023-04-07T19:17

2023-04-07T20:37

политика

украина

польша

россия

нато

евросоюз

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе, считает обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.По его мнению, такое "послевоенное устройство" в пользу Варшавы должно обеспечить "стабильность и безопасность". Уния Польши и Украины позволит США не распылять ресурсы и подготовиться к более активным действиям в Тихом океане, подытожил Гроссе.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html

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политика, украина, польша, россия, нато, евросоюз