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В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины - РИА Новости, 07.04.2023
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19:17 07.04.2023 (обновлено: 20:37 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины - РИА Новости, 07.04.2023
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины
Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе, считает обозреватель РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:17
2023-04-07T20:37
политика
украина
польша
россия
нато
евросоюз
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе, считает обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.По его мнению, такое "послевоенное устройство" в пользу Варшавы должно обеспечить "стабильность и безопасность". Уния Польши и Украины позволит США не распылять ресурсы и подготовиться к более активным действиям в Тихом океане, подытожил Гроссе.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, польша, россия, нато, евросоюз
Политика, Украина, Польша, Россия, НАТО, Евросоюз
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины

Обозреватель Rzeczpospolita призвал Украину стать частью "большого польского государства"

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина могла бы стать частью "большого и сильного польского государства" для более эффективного противодействия России в Восточной Европе, считает обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.
«

"Польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Имеется в виду углубленное сотрудничество стран нашего региона, в первую очередь Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой", — убежден колумнист.

По его мнению, такое "послевоенное устройство" в пользу Варшавы должно обеспечить "стабильность и безопасность". Уния Польши и Украины позволит США не распылять ресурсы и подготовиться к более активным действиям в Тихом океане, подытожил Гроссе.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседнего государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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