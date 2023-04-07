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СМИ: премьер Украины поедет в Канаду просить помощи для контрнаступления - РИА Новости, 07.04.2023
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19:01 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863869076.html
СМИ: премьер Украины поедет в Канаду просить помощи для контрнаступления
СМИ: премьер Украины поедет в Канаду просить помощи для контрнаступления - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ: премьер Украины поедет в Канаду просить помощи для контрнаступления
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Канаду, чтобы просить боеприпасы и бронетехнику для "контрнаступления", сообщает газета Globe and Mail. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:01
2023-04-07T19:01
специальная военная операция на украине
украина
канада
денис шмыгаль
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Канаду, чтобы просить боеприпасы и бронетехнику для "контрнаступления", сообщает газета Globe and Mail. Как отмечается, премьер посетит Канаду в ближайшие недели, но в целях безопасности украинское правительство не раскрывает дату поездки. "Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков... Это крайне важно для организации нашего контрнаступления", - заявил Шмыгаль в интервью газете. Как пишет издание, премьера не беспокоит отсутствие новой военной помощи, выделенной Украине в федеральном бюджете Канады, и он надеется, что Канада в любом случае предоставит больше военной и другого рода помощи. Шмыгаль также заявил, что Украина нуждается в таких странах, как Канада, чтобы проложить путь для большего количества иностранных инвестиций, и это включает специальную страховку для снижения финансового риска работы в зоне боевых действий. Премьер отметил, не сообщив подробностей, что в ходе его визита будут подписаны соглашения с канадской компанией о сотрудничестве в атомной отрасли, а также добавил, что Киев уже подписал соглашения с иностранными фирмами, в том числе из Канады. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230224/leopard-1854207328.html
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украина, канада, денис шмыгаль, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Канада, Денис Шмыгаль, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: премьер Украины поедет в Канаду просить помощи для контрнаступления

Globe and Mail: премьер Украины Шмыгаль поедет в Канаду за оружием для контрнаступления

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Канаду, чтобы просить боеприпасы и бронетехнику для "контрнаступления", сообщает газета Globe and Mail.
Как отмечается, премьер посетит Канаду в ближайшие недели, но в целях безопасности украинское правительство не раскрывает дату поездки.
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"Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков... Это крайне важно для организации нашего контрнаступления", - заявил Шмыгаль в интервью газете.
Как пишет издание, премьера не беспокоит отсутствие новой военной помощи, выделенной Украине в федеральном бюджете Канады, и он надеется, что Канада в любом случае предоставит больше военной и другого рода помощи. Шмыгаль также заявил, что Украина нуждается в таких странах, как Канада, чтобы проложить путь для большего количества иностранных инвестиций, и это включает специальную страховку для снижения финансового риска работы в зоне боевых действий.
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Премьер отметил, не сообщив подробностей, что в ходе его визита будут подписаны соглашения с канадской компанией о сотрудничестве в атомной отрасли, а также добавил, что Киев уже подписал соглашения с иностранными фирмами, в том числе из Канады.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКанадаДенис ШмыгальНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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