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В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой - РИА Новости, 07.04.2023
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17:01 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863826389.html
В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой
В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой - РИА Новости, 07.04.2023
В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования подделкой... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:01
2023-04-07T17:01
в мире
сша
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования подделкой. Об этом он написал в Twitter.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах"."Это блеф, пыль в глаза. &lt;…&gt; К реальным планам Украины это не имеет отношения", — заявил Подоляк.По словам украинского чиновника, украинская армия действительно готовится к активным действиям, и это произойдет "очень скоро". Однако обсуждаемую в Сети утечку он назвал "уловкой российских разведслужб".В пятницу в офисе Зеленского сообщили, что украинский лидер на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об американских секретных документах по Украине, заявил каналу CNN, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Министерство обороны США, НАТО
В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой

Подоляк назвал фотошопом опубликованные в Сети документы США и НАТО о контрнаступлении ВСУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования подделкой. Об этом он написал в Twitter.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
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"Это блеф, пыль в глаза. <…> К реальным планам Украины это не имеет отношения", — заявил Подоляк.
По словам украинского чиновника, украинская армия действительно готовится к активным действиям, и это произойдет "очень скоро". Однако обсуждаемую в Сети утечку он назвал "уловкой российских разведслужб".
В пятницу в офисе Зеленского сообщили, что украинский лидер на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об американских секретных документах по Украине, заявил каналу CNN, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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