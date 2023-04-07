В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой
Подоляк назвал фотошопом опубликованные в Сети документы США и НАТО о контрнаступлении ВСУ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования подделкой. Об этом он написал в Twitter.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
"Это блеф, пыль в глаза. <…> К реальным планам Украины это не имеет отношения", — заявил Подоляк.
По словам украинского чиновника, украинская армия действительно готовится к активным действиям, и это произойдет "очень скоро". Однако обсуждаемую в Сети утечку он назвал "уловкой российских разведслужб".
В пятницу в офисе Зеленского сообщили, что украинский лидер на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об американских секретных документах по Украине, заявил каналу CNN, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.