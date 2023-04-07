https://ria.ru/20230407/ukraina-1863826389.html

В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой

В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой - РИА Новости, 07.04.2023

В офисе Зеленского назвали утечку секретных документов Пентагона уловкой

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования подделкой... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:01

2023-04-07T17:01

2023-04-07T17:01

в мире

сша

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования подделкой. Об этом он написал в Twitter.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах"."Это блеф, пыль в глаза. <…> К реальным планам Украины это не имеет отношения", — заявил Подоляк.По словам украинского чиновника, украинская армия действительно готовится к активным действиям, и это произойдет "очень скоро". Однако обсуждаемую в Сети утечку он назвал "уловкой российских разведслужб".В пятницу в офисе Зеленского сообщили, что украинский лидер на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об американских секретных документах по Украине, заявил каналу CNN, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, министерство обороны сша, нато