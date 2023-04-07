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"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 07.04.2023 (обновлено: 18:46 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева - РИА Новости, 07.04.2023
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:29
2023-04-07T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
скотт риттер
вооруженные силы украины
сша
сирия
украина
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ."Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал он.По мнению военного, на Западе наивно полагают, будто Россия бездействует, и в этом их главный просчет. В реальности же можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.Риттер напомнил об успехе российской армии в Сирии, где российские военные успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими регионы.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863690846.html
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в мире, скотт риттер, вооруженные силы украины, сша, сирия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, США, Сирия, Украина
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева

Экс-разведчик США Риттер призвал западных наемников поскорее уезжать с Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
"Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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По мнению военного, на Западе наивно полагают, будто Россия бездействует, и в этом их главный просчет. В реальности же можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.
Риттер напомнил об успехе российской армии в Сирии, где российские военные успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими регионы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныСШАСирияУкраина
 
 
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