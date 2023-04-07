https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html

"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева

"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева - РИА Новости, 07.04.2023

"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:29

2023-04-07T15:29

2023-04-07T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

скотт риттер

вооруженные силы украины

сша

сирия

украина

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ."Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал он.По мнению военного, на Западе наивно полагают, будто Россия бездействует, и в этом их главный просчет. В реальности же можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.Риттер напомнил об успехе российской армии в Сирии, где российские военные успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими регионы.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863690846.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

сша

сирия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, скотт риттер, вооруженные силы украины, сша, сирия, украина