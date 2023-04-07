https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева - РИА Новости, 07.04.2023
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:29
2023-04-07T15:29
2023-04-07T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
скотт риттер
вооруженные силы украины
сша
сирия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom призвал своих коллег не участвовать в конфликте на Украине на стороне ВСУ."Возвращайтесь домой. Иначе вы умрете. Говорю прямо: погибнут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт", — сказал он.По мнению военного, на Западе наивно полагают, будто Россия бездействует, и в этом их главный просчет. В реальности же можно видеть огромные потери со стороны ВСУ, а также большое количество уничтоженной украинской техники, заметил спикер.Риттер напомнил об успехе российской армии в Сирии, где российские военные успешно противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими регионы.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863690846.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
сша
сирия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, скотт риттер, вооруженные силы украины, сша, сирия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, США, Сирия, Украина
"Видели русских в Сирии?" Американский военный обратился к наемникам Киева
Экс-разведчик США Риттер призвал западных наемников поскорее уезжать с Украины