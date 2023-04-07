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В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html
В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме
В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме - РИА Новости, 07.04.2023
В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:42
2023-04-07T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бразилия
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луис инасиу лула да силва
мид украины
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Ранее президент Бразилии заявил, что его страна выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями РФ на Украине. "Крым, возможно, не подлежит обсуждению... Хотя и Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно. Все это тема, которая должна быть вынесена на обсуждение", - добавил он. Как заявил Николенко, позиция Украины остается неизменной. "Любые посреднические усилия для восстановления мира на Украине должны основываться на уважении к суверенитету и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - сказал он. "СМИ: президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну. Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решений для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями", - написал Николенко в социальной сети.Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html
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в мире, украина, бразилия, олег николенко, луис инасиу лула да силва, мид украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бразилия, Олег Николенко, Луис Инасиу Лула да Силва, МИД Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме

МИД Украины раскритиковал президента Бразилии Лулу за слова о статусе Крыма

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Ранее президент Бразилии заявил, что его страна выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями РФ на Украине. "Крым, возможно, не подлежит обсуждению... Хотя и Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно. Все это тема, которая должна быть вынесена на обсуждение", - добавил он.
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Как заявил Николенко, позиция Украины остается неизменной. "Любые посреднические усилия для восстановления мира на Украине должны основываться на уважении к суверенитету и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - сказал он.
"СМИ: президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну. Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решений для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями", - написал Николенко в социальной сети.
Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБразилияОлег НиколенкоЛуис Инасиу Лула да СилваМИД УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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