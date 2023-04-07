https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html

В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме

В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме - РИА Новости, 07.04.2023

В МИД Украины раскритиковали слова президента Бразилии о Крыме

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:42

2023-04-07T13:42

2023-04-07T13:42

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Ранее президент Бразилии заявил, что его страна выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями РФ на Украине. "Крым, возможно, не подлежит обсуждению... Хотя и Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно. Все это тема, которая должна быть вынесена на обсуждение", - добавил он. Как заявил Николенко, позиция Украины остается неизменной. "Любые посреднические усилия для восстановления мира на Украине должны основываться на уважении к суверенитету и полного восстановления территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", - сказал он. "СМИ: президент Бразилии предлагает отдать Крым России, чтобы прекратить войну. Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решений для прекращения российской агрессии. В то же время должны четко отметить: Украина не торгует своими территориями", - написал Николенко в социальной сети.Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230330/braziliya-1861978521.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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