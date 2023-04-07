https://ria.ru/20230407/ukraina-1863713917.html

Лавров назвал условие переговоров по Украине

Лавров назвал условие переговоров по Украине - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров назвал условие переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:19

2023-04-07T12:19

2023-04-07T14:20

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg

АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил глава МИД России Сергей Лавров."И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей", - сказал Лавров журналистам.Он напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами."Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", - это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр