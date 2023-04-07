https://ria.ru/20230407/ukraina-1863713917.html
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Лавров назвал условие переговоров по Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:19
2023-04-07T12:19
2023-04-07T14:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил глава МИД России Сергей Лавров."И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей", - сказал Лавров журналистам.Он напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами."Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", - это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859517854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Глава МИД Сергей Лавров: переговоры по Украине могут быть только с учетом интересов России
АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей", - сказал Лавров журналистам.
Он напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами.
"Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", - это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", - заключил Лавров.
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