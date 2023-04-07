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Лавров назвал условие переговоров по Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 07.04.2023 (обновлено: 14:20 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863713917.html
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Лавров назвал условие переговоров по Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров назвал условие переговоров по Украине
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:19
2023-04-07T14:20
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил глава МИД России Сергей Лавров."И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей", - сказал Лавров журналистам.Он напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами."Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", - это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", - заключил Лавров.
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украина, в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров назвал условие переговоров по Украине

Глава МИД Сергей Лавров: переговоры по Украине могут быть только с учетом интересов России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были "высокомерно проигнорированы", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей", - сказал Лавров журналистам.
Он напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами.
"Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: "вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров", - это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона", - заключил Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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