https://ria.ru/20230407/ukraina-1863704589.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.04.2023
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:58
2023-04-07T11:58
2023-04-07T12:11
в мире
украина
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине."Мы провели переговоры тет-а-тет, затем встретились делегации... Безусловно, тема Украины была одной из обсуждаемых на наших встречах, также обсудили ряд региональных проблем", - заявил министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", - заявил Чавушоглу.
https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863701384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу
В мире, Украина, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине
Лавров и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы
АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.
"Мы провели переговоры тет-а-тет, затем встретились делегации... Безусловно, тема Украины была одной из обсуждаемых на наших встречах, также обсудили ряд региональных проблем", - заявил министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", - заявил Чавушоглу.
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