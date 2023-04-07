https://ria.ru/20230407/ukraina-1863704589.html

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 07.04.2023

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:58

2023-04-07T11:58

2023-04-07T12:11

в мире

украина

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в пятницу, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине."Мы провели переговоры тет-а-тет, затем встретились делегации... Безусловно, тема Украины была одной из обсуждаемых на наших встречах, также обсудили ряд региональных проблем", - заявил министр на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Мы вновь подчеркнули, что ожидаем завершения войны через переговорный процесс на основе международного права. Как всегда, мы выразили готовность Анкары приложить все имеющиеся усилия для урегулирования", - заявил Чавушоглу.

https://ria.ru/20230407/turtsiya-1863701384.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сергей лавров, мевлют чавушоглу