https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863701802.html

Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы

Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы - РИА Новости, 07.04.2023

Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы

В Туве женщину подозревают в убийстве племянницы, которой не было и двух лет, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:46

2023-04-07T11:46

2023-04-07T11:46

происшествия

кызылский район

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. В Туве женщину подозревают в убийстве племянницы, которой не было и двух лет, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. "По версии следствия, 7 апреля 2023 года около 8 часов в частном доме по улице Клубничной поселка Каа-Хем Кызылского района находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина ножом нанесла ранения родственнице, а затем малолетней племяннице. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. В ведомстве добавили, что нападавшая нанесла ранения и себе, сейчас она вместе с другой раненой родственницей находится в медучреждении. В ведомстве уточнили, что девочке в июне исполнилось бы два года.

https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863668793.html

кызылский район

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кызылский район, республика тыва