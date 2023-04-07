https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863701802.html
Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы
Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы - РИА Новости, 07.04.2023
Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы
В Туве женщину подозревают в убийстве племянницы, которой не было и двух лет, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:46
2023-04-07T11:46
2023-04-07T11:46
происшествия
кызылский район
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. В Туве женщину подозревают в убийстве племянницы, которой не было и двух лет, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. "По версии следствия, 7 апреля 2023 года около 8 часов в частном доме по улице Клубничной поселка Каа-Хем Кызылского района находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина ножом нанесла ранения родственнице, а затем малолетней племяннице. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. В ведомстве добавили, что нападавшая нанесла ранения и себе, сейчас она вместе с другой раненой родственницей находится в медучреждении. В ведомстве уточнили, что девочке в июне исполнилось бы два года.
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кызылский район
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кызылский район, республика тыва
Происшествия, Кызылский район, Республика Тыва
Жительницу Тувы заподозрили в убийстве годовалой племянницы
Жительницу Тувы заподозрили в жестоком убийстве годовалой племянницы
КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости.
В Туве женщину подозревают в убийстве племянницы, которой не было и двух лет, сообщила
пресс-служба регионального главка СК РФ.
"По версии следствия, 7 апреля 2023 года около 8 часов в частном доме по улице Клубничной поселка Каа-Хем Кызылского района находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина ножом нанесла ранения родственнице, а затем малолетней племяннице. От полученных телесных повреждений ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. В ведомстве добавили, что нападавшая нанесла ранения и себе, сейчас она вместе с другой раненой родственницей находится в медучреждении.
В ведомстве уточнили, что девочке в июне исполнилось бы два года.
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