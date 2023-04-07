https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html

Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток

Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток - РИА Новости, 07.04.2023

Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток

Турпоток в Новгородскую область вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, власти региона планируют нарастить поток еще вдвое, в том числе за... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:22

2023-04-07T15:22

2023-04-07T15:22

андрей никитин (политик)

новгородская область

китай

россия

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ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Турпоток в Новгородскую область вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, власти региона планируют нарастить поток еще вдвое, в том числе за счет привлечения китайских туристов, заявил РИА Новости губернатор Андрей Никитин. "Мы уже работаем с китайскими аккредитованными компаниями, которые работают с Россией, готовимся к потоку туристов из Китая, ждем их с нетерпением", - сказал Никитин. По словам губернатора, турпоток в Новгородскую область уже вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, когда в регион приезжали туристы из Китая. Теперь регион хочет еще как минимум в два раза нарастить турпоток. "Сегодня мы можем предложить туры по Новгородской области на 2, 3, 4, 5 дней. Это гораздо интереснее, чем просто приехать на автобусе одним днем, посещая, например, Петербург. Поэтому наше стремление — это увеличить число туристов, которые остаются в городе на несколько дней. Инфраструктура для этого обновлена и готова", - подчеркнул губернатор. Делегация Новгородской области во главе с губернатором Никитиным находится с визитом в Китае. В состав делегации также входят представители крупных новгородских предприятий. Во вторник они приняли участие в российско-китайском бизнес-форуме в Пекине.

https://ria.ru/20230329/valday-1861682366.html

новгородская область

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей никитин (политик), новгородская область, китай, россия