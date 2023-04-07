Рейтинг@Mail.ru
Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/turpotok-1863783952.html
Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток
Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток - РИА Новости, 07.04.2023
Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток
Турпоток в Новгородскую область вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, власти региона планируют нарастить поток еще вдвое, в том числе за... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:22
2023-04-07T15:22
андрей никитин (политик)
новгородская область
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795522565_0:123:2732:1660_1920x0_80_0_0_e2f983202b605e64227ebcc0d7623003.jpg
ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Турпоток в Новгородскую область вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, власти региона планируют нарастить поток еще вдвое, в том числе за счет привлечения китайских туристов, заявил РИА Новости губернатор Андрей Никитин. "Мы уже работаем с китайскими аккредитованными компаниями, которые работают с Россией, готовимся к потоку туристов из Китая, ждем их с нетерпением", - сказал Никитин. По словам губернатора, турпоток в Новгородскую область уже вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, когда в регион приезжали туристы из Китая. Теперь регион хочет еще как минимум в два раза нарастить турпоток. "Сегодня мы можем предложить туры по Новгородской области на 2, 3, 4, 5 дней. Это гораздо интереснее, чем просто приехать на автобусе одним днем, посещая, например, Петербург. Поэтому наше стремление — это увеличить число туристов, которые остаются в городе на несколько дней. Инфраструктура для этого обновлена и готова", - подчеркнул губернатор. Делегация Новгородской области во главе с губернатором Никитиным находится с визитом в Китае. В состав делегации также входят представители крупных новгородских предприятий. Во вторник они приняли участие в российско-китайском бизнес-форуме в Пекине.
https://ria.ru/20230329/valday-1861682366.html
новгородская область
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795522565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ecf0c5e2c8850d4716da36e76a02198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей никитин (политик), новгородская область, китай, россия
Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Китай, Россия

Андрей Никитин: Новгородская область планирует вдвое нарастить турпоток

CC BY-SA 4.0 / Красный / Антониев монастырь: Антоново, 3, Великий Новгород, Новгородская область (cropped a photo)Антониев монастырь в Великом Новгороде
Антониев монастырь в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Красный / Антониев монастырь: Антоново, 3, Великий Новгород, Новгородская область (cropped a photo)
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Турпоток в Новгородскую область вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, власти региона планируют нарастить поток еще вдвое, в том числе за счет привлечения китайских туристов, заявил РИА Новости губернатор Андрей Никитин.
"Мы уже работаем с китайскими аккредитованными компаниями, которые работают с Россией, готовимся к потоку туристов из Китая, ждем их с нетерпением", - сказал Никитин.
По словам губернатора, турпоток в Новгородскую область уже вырос более чем вдвое по сравнению с доковидным периодом, когда в регион приезжали туристы из Китая. Теперь регион хочет еще как минимум в два раза нарастить турпоток.
"Сегодня мы можем предложить туры по Новгородской области на 2, 3, 4, 5 дней. Это гораздо интереснее, чем просто приехать на автобусе одним днем, посещая, например, Петербург. Поэтому наше стремление — это увеличить число туристов, которые остаются в городе на несколько дней. Инфраструктура для этого обновлена и готова", - подчеркнул губернатор.
Делегация Новгородской области во главе с губернатором Никитиным находится с визитом в Китае. В состав делегации также входят представители крупных новгородских предприятий. Во вторник они приняли участие в российско-китайском бизнес-форуме в Пекине.
Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
На благоустройство исторического центра Валдая выделят два миллиарда рублей
29 марта, 19:07
 
Андрей Никитин (политик)Новгородская областьКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала