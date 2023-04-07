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Туризм из Китая в Россию наращивает обороты - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
02:21 07.04.2023 (обновлено: 02:26 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/turizm-1863633166.html
Туризм из Китая в Россию наращивает обороты
Туризм из Китая в Россию наращивает обороты - РИА Новости, 07.04.2023
Туризм из Китая в Россию наращивает обороты
Въездной туризм в Россию заметно оживился, активно и большими группами едут бизнес-туристы из Китая, интерес проявляют также группы из Ирана, Индии и стран... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T02:21
2023-04-07T02:26
туризм
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Въездной туризм в Россию заметно оживился, активно и большими группами едут бизнес-туристы из Китая, интерес проявляют также группы из Ирана, Индии и стран Ближнего Востока, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". "На рынке въездного туризма стало заметно оживление. Если в прошлом году заявок и визитов иностранцев в нашу страну не было, а все забронированные туры были аннулированы, то в настоящий момент заявки на летний период приходят ежедневно. Заезжают группы бизнес-путешественников из Китая. Принимаем не только индивидуалов, но и большие группы по 60-120 человек", - рассказали в туроператоре. Там пояснили, что гости из Китая приезжают именно с бизнес-целями. "Они приезжают в Москву на переговоры или конференции, времени посещать музеи, ездить на экскурсии у таких туристов нет", - уточнили в компании. В "Интуристе" также рассказали об интересе к визитам в Россию со стороны групп из Ирана, Индии и туристов из стран Ближнего Востока, в их числе Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. "Есть и отдельные запросы и заезды от индивидуалов из Европы. Прежде всего, Германии, Австрии и Италии", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863472132.html
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новости - туризм, китай, россия, иран, интурист, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Иран, Интурист, В мире
Туризм из Китая в Россию наращивает обороты

"Интурист": туризм из КНР в Россию наращивает обороты, наибольший интерес проявляет бизнес

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТуристический поезд "Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь"
Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Туристический поезд "Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Въездной туризм в Россию заметно оживился, активно и большими группами едут бизнес-туристы из Китая, интерес проявляют также группы из Ирана, Индии и стран Ближнего Востока, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".
"На рынке въездного туризма стало заметно оживление. Если в прошлом году заявок и визитов иностранцев в нашу страну не было, а все забронированные туры были аннулированы, то в настоящий момент заявки на летний период приходят ежедневно. Заезжают группы бизнес-путешественников из Китая. Принимаем не только индивидуалов, но и большие группы по 60-120 человек", - рассказали в туроператоре.
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Там пояснили, что гости из Китая приезжают именно с бизнес-целями. "Они приезжают в Москву на переговоры или конференции, времени посещать музеи, ездить на экскурсии у таких туристов нет", - уточнили в компании.
В "Интуристе" также рассказали об интересе к визитам в Россию со стороны групп из Ирана, Индии и туристов из стран Ближнего Востока, в их числе Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. "Есть и отдельные запросы и заезды от индивидуалов из Европы. Прежде всего, Германии, Австрии и Италии", - добавили в пресс-службе.
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