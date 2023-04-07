https://ria.ru/20230407/turizm-1863633166.html

Туризм из Китая в Россию наращивает обороты

Туризм из Китая в Россию наращивает обороты - РИА Новости, 07.04.2023

Туризм из Китая в Россию наращивает обороты

Въездной туризм в Россию заметно оживился, активно и большими группами едут бизнес-туристы из Китая, интерес проявляют также группы из Ирана, Индии и стран... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T02:21

2023-04-07T02:21

2023-04-07T02:26

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Въездной туризм в Россию заметно оживился, активно и большими группами едут бизнес-туристы из Китая, интерес проявляют также группы из Ирана, Индии и стран Ближнего Востока, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". "На рынке въездного туризма стало заметно оживление. Если в прошлом году заявок и визитов иностранцев в нашу страну не было, а все забронированные туры были аннулированы, то в настоящий момент заявки на летний период приходят ежедневно. Заезжают группы бизнес-путешественников из Китая. Принимаем не только индивидуалов, но и большие группы по 60-120 человек", - рассказали в туроператоре. Там пояснили, что гости из Китая приезжают именно с бизнес-целями. "Они приезжают в Москву на переговоры или конференции, времени посещать музеи, ездить на экскурсии у таких туристов нет", - уточнили в компании. В "Интуристе" также рассказали об интересе к визитам в Россию со стороны групп из Ирана, Индии и туристов из стран Ближнего Востока, в их числе Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. "Есть и отдельные запросы и заезды от индивидуалов из Европы. Прежде всего, Германии, Австрии и Италии", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863472132.html

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новости - туризм, китай, россия, иран, интурист, в мире