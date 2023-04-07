https://ria.ru/20230407/trevoga-1863875790.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.04.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области и еще пяти регионах в центре и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:45

2023-04-07T19:45

2023-04-07T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

николаевская область

одесская область

киев

винницкая область

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области и еще пяти регионах в центре и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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винницкая область

кировоградская область

черкасская область

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