https://ria.ru/20230407/trevoga-1863875790.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.04.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области и еще пяти регионах в центре и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:45
2023-04-07T19:45
2023-04-07T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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одесская область
киев
винницкая область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской области и еще пяти регионах в центре и на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога звучит в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесская область
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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Винницкой, Черкасской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу