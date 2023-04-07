https://ria.ru/20230407/trevoga-1863674693.html

Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос - РИА Новости, 07.04.2023

Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44%, спокойствие ощущают 50% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:39

2023-04-07T10:39

2023-04-07T10:39

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44%, спокойствие ощущают 50% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 44% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 50% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230407/putin-1863672861.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, фонд "общественное мнение"