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Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос - РИА Новости, 07.04.2023
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10:39 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/trevoga-1863674693.html
Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос - РИА Новости, 07.04.2023
Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44%, спокойствие ощущают 50% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:39
2023-04-07T10:39
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44%, спокойствие ощущают 50% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение". Согласно опросу, 44% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 50% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение. Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Уровень тревожного настроения россиян составил 44 процента, показал опрос

ФОМ: уровень тревожного настроения россиян снизился до 44 процентов

© AP Photo / Pavel GolovkinЛюди на улице в Москве
Люди на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Люди на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44%, спокойствие ощущают 50% граждан, следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу, 44% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 50% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 31 марта по 2 апреля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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