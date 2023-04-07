https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html
В США арестовали женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу
В США арестовали женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу - РИА Новости, 07.04.2023
В США арестовали женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу
Полиция американского штата Колорадо арестовала женщину-трансгендера, планировавшую устроить стрельбу в школе, пишет местное издание Gazette. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T06:54
2023-04-07T06:54
2023-04-07T07:02
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Полиция американского штата Колорадо арестовала женщину-трансгендера, планировавшую устроить стрельбу в школе, пишет местное издание Gazette. Согласно заявлению управления шерифа округа Элберт, 19-летнего Уильяма Уитворта, идентифицирующего себя как женщина по имени Лили, арестовали 31 марта по подозрению в планировании совершить массовое убийство и другие преступления. Отмечается, что полицейских вызвала сестра подозреваемой. В доме Уитворта следователи нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных веществ, огнестрельного оружия при помощи 3D-принтера и нарисованный от руки план школы в Корадо-Спрингс, где женщина-трансгендер раньше училась. Как следует из ее письменных показаний, она находилась примерно на трети пути, чтобы совершить преступление. На вопрос о мотивах, она заявила об отсутствии "конкретной причины". В конце марта в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек: трое детей и трое работников школы. Подозреваемая Одри Хейл погибла в перестрелке с силовиками. Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл оказалась женщиной-трансгендером, которая планировала нападение на учебное заведение заранее. Сейчас следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанные со сменой Хейл ее гендерной идентичности.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861132844.html
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в мире, колорадо, сша
В США арестовали женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу
Gazette: полиция Колорадо арестовала женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу в школе
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Полиция американского штата Колорадо арестовала женщину-трансгендера, планировавшую устроить стрельбу в школе, пишет местное издание Gazette
.
Согласно заявлению управления шерифа округа Элберт, 19-летнего Уильяма Уитворта, идентифицирующего себя как женщина по имени Лили, арестовали 31 марта по подозрению в планировании совершить массовое убийство и другие преступления. Отмечается, что полицейских вызвала сестра подозреваемой.
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В доме Уитворта следователи нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных веществ, огнестрельного оружия при помощи 3D-принтера и нарисованный от руки план школы в Корадо-Спрингс, где женщина-трансгендер раньше училась.
Как следует из ее письменных показаний, она находилась примерно на трети пути, чтобы совершить преступление. На вопрос о мотивах, она заявила об отсутствии "конкретной причины".
В конце марта в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек: трое детей и трое работников школы. Подозреваемая Одри Хейл погибла в перестрелке с силовиками. Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл оказалась женщиной-трансгендером, которая планировала нападение на учебное заведение заранее. Сейчас следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанные со сменой Хейл ее гендерной идентичности.
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