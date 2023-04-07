https://ria.ru/20230407/tramp-1863778425.html

Бывший судья считает, что Трамп не сядет в тюрьму

Бывший судья считает, что Трамп не сядет в тюрьму - РИА Новости, 07.04.2023

Бывший судья считает, что Трамп не сядет в тюрьму

Бывший президент США Дональд Трамп не попадет в тюрьму по тем обвинениям, которые ему были предъявлены в ходе процесса в Нью-Йорке, считает бывший судья... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:07

2023-04-07T15:07

2023-04-07T15:07

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не попадет в тюрьму по тем обвинениям, которые ему были предъявлены в ходе процесса в Нью-Йорке, считает бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. "Хорошая новость для Трампа заключается в том, что даже если его уличат во всем этом (34 пункта обвинения в совершении преступлений - ред.), в тюрьму он не попадет. Это не то, за что можно попасть в тюрьму", - сказал РИА Новости Наполитано, отвечая на вопрос, может ли Трамп оказаться в тюрьме. При этом бывший судья считает, что Трампу грозят высокие штрафы. "Штрафы могут быть большими даже для такого состоятельного человека, но маловероятно, что он попадет в тюрьму, потому что ранее у него не было судимости", - отметил Наполитано. В то же время бывший судья Верховного суда в Нью-Джерси не исключил, что Трамп все же может оказаться за решеткой, если экс-главе Белого дома предъявят более серьезные обвинения. "Плохая новость заключается в том, что предстоящие обвинения гораздо серьезнее, и они действительно предусматривают тюремное заключение, если ему будет предъявлено обвинение и он будет осужден по ним", - заключил Наполитано. Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. Кроме того, Трамп фигурирует еще в ряде дел. В сентябре 2022 года против него, его детей и связанных с ними компаний подали иск в Нью-йорке на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Также расследуется возможная причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, вопрос о подсчете голосов на выборах в 2020 году в штате Джорджия и законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20230406/tramp-1863551822.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нью-джерси, нью-йорк (город), дональд трамп, сша, арест трампа