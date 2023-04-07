Бут предложил Трампу переехать в Россию
Бут предложил Трампу переехать в Россию и возглавить антиглобалистское движение
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР) предложил экс-президенту США Дональду Трампу приехать в Россию и возглавить из нее антиглобалистское восстание.
В пятницу Бут из здания Центрального телеграфа отправил Трампу телеграмму о том, как выжить в американской тюрьме. Он признался, что "знает, о чём говорит", поскольку провел в заключении в США почти 15 лет.
"Сегодня я отправил телеграмму бывшему президенту США Дональду Трампу. Я считаю, что его жизнь находится в опасности. Судебный процесс, который начался, не закончится просто так. Скорее всего, его просто уничтожат. Хочу пригласить его в Россию, где он в безопасности сможет возглавить антиглобалистское восстание", - сообщил Бут журналистам после того, как отправил телеграмму.
Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.