https://ria.ru/20230407/tramp-1863649651.html

Юристы рассказали, почему вину Трампа сложно доказать

Юристы рассказали, почему вину Трампа сложно доказать - РИА Новости, 07.04.2023

Юристы рассказали, почему вину Трампа сложно доказать

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг может столкнуться с серьезными трудностями в доказательстве вины экс-президента США Дональда Трампа во вменяемых ему... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:30

2023-04-07T08:30

2023-04-07T08:30

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг может столкнуться с серьезными трудностями в доказательстве вины экс-президента США Дональда Трампа во вменяемых ему преступлениях, в особенности если политику удастся убедить суд, что выплата средств порноактрисе Сторми Дэниэлс была нацелена лишь на защиту его семьи от скандала, полагают опрошенные РИА Новости юристы. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. ОбвиненияПо словам прокурора Манхеттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие якобы заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. С точки зрения обвинения, это является неденежным пожертвованием Трампа в пользу своей же избирательной кампании и якобы нарушает закон о финансировании избирательной кампании. При этом данные выплаты указаны в деловой документации как юридические расходы, что и является фальсификацией деловой документации, по мнению Брэгга и его коллег. Согласно законодательству Нью Йорка, такие действия принадлежат к категории мелких уголовных проступков. Однако, если фальсификация имеет цель скрыть другое правонарушение, то это уже считается тяжким преступлением. Между тем, защита Трампа настаивает, что эти выплаты были сделаны чтобы уберечь его семью от возможного скандала, поэтому обвинению предстоит доказать в суде, что намерения Трампа отличались от заявленных публично. "Элвину Брэггу может быть затруднительно доказать нарушение правил финансирования предвыборной кампании в данном случае, так как это потребует демонстрации того, что выплата за неразглашение была произведена именно для того, чтобы повлиять на результат выборов. Если бывший президент сможет предоставить доказательства, что выплата была произведена исключительно для того, чтобы защитить его семью от скандала, это может ослабить аргументацию обвинения", - сказала Сара Шарп, основатель и партнер юридической фирмы SK&S Law Group. Между тем, еще один собеседник из числа бывших сотрудников минюста США заметил, что выставить случай политика, покупающего молчания дабы избежать секс-скандала, как тяжкое уголовное преступление будет затруднительно. "Например, уголовное преследование бывшего кандидата в президенты Джона Эдвардса сошло на нет во многом из-за того, какими расплывчатыми и неоднозначными могут быть эти правила, когда их применяют при таких обстоятельствах. Как результат, обвинению будет трудно доказать, что Трамп понимал эти законы или даже пытался нарушить их", - сказал эксперт. Помимо этого, также существует еще проблема сроков данности за фальсификации деловой документации, которые варьируются от двух до пяти лет, в зависимости от степени тяжести. "Поскольку последняя предполагаемая выплата была произведена в декабре 2017 года, оба иска могут иметь истекший срок давности, что обвинению придется оспаривать в суде. Если обвинение не сможет аргументировано доказать, по каким причинам довод по сроку давности отпадает, тогда у суда не будет полномочий слушать это дело", - добавил юрист. Он заметил, что еще одной проблемой с обвинениями против Трампа является то, что прокуратуре штата придется доказывать факт нарушений правил финансирования предвыборной кампании. "Это связано с тем, что многие ученые-юристы в США утверждают, что применение властями штатов федеральных законов вместо федеральных органов противоречит конституции. Например, дело Верховного суда штата Аризона против Соединенных Штатов, постановившее, что Аризона не может преследовать нарушения федерального закона об иммиграции," объяснил эксперт. Показания КоэнаНа данный момент, позиция обвинения во многом основывается на показаниях бывшего адвоката Трампа Майклом Коэном, который, предположительно, заплатил Сторми Дэниэлс через подставную фирму, и которому компания экс-президента Trump Organization возместила траты, оформив их как юридические расходы. Тем не менее, обвинению придется предоставить документальные свидетельства, чтобы сделать свои доводу более убедительными, считает Бен Майкл, основатель юридической фирмы Michael & Associates. "Ключевым моментом к этом деле буду любые существующие документы, записи, или переписка между Трампа и его партнерами. Хотя, показания Майкла Коэна и других осведомленных лиц могут быть веским аргументом, будет трудно доказать это (преступление- ред.) без какого-либо документального подтверждения. Так как наша система финансирования предвыборных кампаний позволяет довольно свободное перемещение денег от и к многим сторонам, сам по себе факт денежного обмена не будет является достаточным доводом. Здесь нужно какое-то неопровержимое доказательство, четко дающее представление о намерении", - сказал Майкл. В то же время, анонимный эксперт предположил, что хотя обвинение и будет полагаться на Коэна, который уже признал вину в нарушении правил финансирования предвыборных кампаний, все будет не так просто, как кажется, так как Коэн мог признать себя виновным потому что в той ситуации смог получить от обвиняющей стороны более выгодные условия при вынесение приговора. "Обвинению все равно придется доказывать, что признание Коэна является изложением фактов в том виде, в каком они имели место быть, и, таким образом, применимо к Трампу", - заявил он, добавив, что прошлые связи между Трампом и Коэном, могут привести к тому, что показания последнего могут быть восприняты как незаслуживающие доверия. Шарп, в свою очередь, сказала, что хотя защита Трампа может попытаться выставить Коэна в качестве ненадежного свидетеля, этот вопрос будет решать судья или суд присяжных. Тюрьма и выборыОдна из особенностей нынешних обвинений против Трампа заключается в том, что он уже объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. В связи с этим, многие задают вопрос: может ли человек вести избирательную кампанию или даже управлять страной, находясь в тюрьме. "Что касается вопроса, сможет ли Трамп участвовать в президентской гонке, находясь при этом в заключении, будет зависеть от законов штата, в котором он будет пребывать в заключении, а также от конкретных особенностей его приговора. Надо также добавить, что сам факт нахождения в тюрьме может иметь серьезные последствия в плане его возможности вести эффективную кампанию", - сказала Шарп. Анонимный эксперт сослался на два внутренних меморандума, один от офиса юрисконсульта Белого дома в 1973 году и другой от министерства юстиции в 2000 году, который приводит к выводу, что авторы 25-й поправки к конституции, определяющий порядок отстранения президента от власти, не указали нахождение в тюрьме как основание для прекращения полномочий. Однако этот вопрос так и не получил официального толкования в рамках правовой системы США. Однако, учитывая запутанность и высокие политические ставки, судебный процесс над Трампом может затянуться на годы. "Люди, знакомые с защитой Трампа, утверждают, что он собрал отличную команду юристов, которые будут вести это дело самым лучшим образом", - сказал юрист. При этом ситуация с Трампом вызывает еще больше вопросов, потому что дело против него рассматривается на уровне штата, а не на федеральном.

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https://ria.ru/20230406/tramp-1863361365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, манхэттен, аризона, майкл коэн, дональд трамп, trump organization, арест трампа