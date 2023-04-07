https://ria.ru/20230407/tovarooborot-1863649969.html

Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы

Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.04.2023

Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы

Товарооборот между Россией и Венесуэлой, по прогнозам, может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц без учета нефти с запуском прямого транспортного... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:35

2023-04-07T08:35

2023-04-07T09:10

россия

венесуэла

экономика

роман фроленко

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Венесуэлой, по прогнозам, может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц без учета нефти с запуском прямого транспортного коридора, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. Ранее министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа Тортоса сообщал РИА Новости, что торговля между Венесуэлой и Россией осложнилась из-за санкций, введенных странами Запада, но не стала невозможной: стороны уже находят способы продолжать сотрудничество. Как отмечали в МИД РФ, товарооборот между Россией и Венесуэлой по итогам 2021 года увеличился почти на 50% - до 149,7 миллионов долларов. В первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться, сообщали в ведомстве. Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>

https://ria.ru/20230407/kompaniya-1863648261.html

россия

венесуэла

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, венесуэла, экономика, роман фроленко