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Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы
Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.04.2023
Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы
Товарооборот между Россией и Венесуэлой, по прогнозам, может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц без учета нефти с запуском прямого транспортного... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:35
2023-04-07T08:35
2023-04-07T09:10
россия
венесуэла
экономика
роман фроленко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Венесуэлой, по прогнозам, может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц без учета нефти с запуском прямого транспортного коридора, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко. Ранее министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа Тортоса сообщал РИА Новости, что торговля между Венесуэлой и Россией осложнилась из-за санкций, введенных странами Запада, но не стала невозможной: стороны уже находят способы продолжать сотрудничество. Как отмечали в МИД РФ, товарооборот между Россией и Венесуэлой по итогам 2021 года увеличился почти на 50% - до 149,7 миллионов долларов. В первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться, сообщали в ведомстве. Читайте полный текст интервью Романа Фроленко >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, экономика, роман фроленко
Россия, Венесуэла, Экономика, Роман Фроленко
Глава торговой палаты заявил о росте товарооборота России и Венесуэлы
Глава торговой палаты: товарооборот России и Венесуэлы вырастет до 300 миллионов долларов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Венесуэлой, по прогнозам, может вырасти до 300 миллионов долларов в месяц без учета нефти с запуском прямого транспортного коридора, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.
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"Очень сильно, сотни тысяч тонн и сотни миллионов долларов может быть. Мы просчитывали где-то в пределах 300 миллионов долларов в месяц мог бы быть товарооборот, это без нефти", - сказал он в интервью агентству, отвечая на вопрос, во сколько раз может увеличиться товарооборот с запуском этого коридора и решением всех логистических проблем.
Ранее министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа Тортоса сообщал РИА Новости, что торговля между Венесуэлой и Россией осложнилась из-за санкций, введенных странами Запада, но не стала невозможной: стороны уже находят способы продолжать сотрудничество.
Как отмечали в МИД РФ, товарооборот между Россией и Венесуэлой по итогам 2021 года увеличился почти на 50% - до 149,7 миллионов долларов. В первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться, сообщали в ведомстве.
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