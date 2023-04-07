Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Так он прокомментировал распространившийся в соцсетях ролик, на котором хищник идет вдоль водоема, а человек за кадром с удивлением отмечает, что тигр "переплыл озеро"."Это одна из стариц реки Раздольной, это не совсем озеро, по сути это часть реки, и она небольшая. К примеру, достоверно отмечены случаи, когда тигр переплывал 800 метров через реку Амур. А тигрица Лазовка с полугодовалым тигренком переплыла 600 метров", — сказал Арамилев.По его словам, для тигра переплыть реку — "как дорогу перейти"."Тигр боится волны, у него относительно тела короткая шея, и он поднять голову высоко над водой не может. Если будет волна, то может утонуть. Такие случае отмечались", — рассказал специалист.Он также уточнил, что видео снято далеко от населенных пунктов.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Так он прокомментировал распространившийся в соцсетях ролик, на котором хищник идет вдоль водоема, а человек за кадром с удивлением отмечает, что тигр "переплыл озеро".
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"Это одна из стариц реки Раздольной, это не совсем озеро, по сути это часть реки, и она небольшая. К примеру, достоверно отмечены случаи, когда тигр переплывал 800 метров через реку Амур. А тигрица Лазовка с полугодовалым тигренком переплыла 600 метров", — сказал Арамилев.
По его словам, для тигра переплыть реку — "как дорогу перейти".
"Тигр боится волны, у него относительно тела короткая шея, и он поднять голову высоко над водой не может. Если будет волна, то может утонуть. Такие случае отмечались", — рассказал специалист.
Он также уточнил, что видео снято далеко от населенных пунктов.
«
"Тигр и леопард иногда там обитают, охотятся на косулю. В непосредственной близости нацпарк "Земля леопарда". Это одна из тех встреч, где тигр никому не мешает", — добавил Арамилев.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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