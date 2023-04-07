https://ria.ru/20230407/tigr-1863641831.html

Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку

Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку - РИА Новости, 07.04.2023

Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку

Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T06:26

2023-04-07T06:26

2023-04-07T10:10

хорошие новости

россия

сергей арамилев

хабаровский край

амур (река)

центр "амурский тигр"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838966029_0:281:2692:1795_1920x0_80_0_0_df20789f612a79b9b88a5ce3dded76ae.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Так он прокомментировал распространившийся в соцсетях ролик, на котором хищник идет вдоль водоема, а человек за кадром с удивлением отмечает, что тигр "переплыл озеро"."Это одна из стариц реки Раздольной, это не совсем озеро, по сути это часть реки, и она небольшая. К примеру, достоверно отмечены случаи, когда тигр переплывал 800 метров через реку Амур. А тигрица Лазовка с полугодовалым тигренком переплыла 600 метров", — сказал Арамилев.По его словам, для тигра переплыть реку — "как дорогу перейти"."Тигр боится волны, у него относительно тела короткая шея, и он поднять голову высоко над водой не может. Если будет волна, то может утонуть. Такие случае отмечались", — рассказал специалист.Он также уточнил, что видео снято далеко от населенных пунктов.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230407/rzhd-1863635615.html

россия

хабаровский край

амур (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей арамилев, хабаровский край, амур (река), центр "амурский тигр", общество