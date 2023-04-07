Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:26 07.04.2023 (обновлено: 10:10 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/tigr-1863641831.html
Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку
Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку - РИА Новости, 07.04.2023
Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку
Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T06:26
2023-04-07T10:10
хорошие новости
россия
сергей арамилев
хабаровский край
амур (река)
центр "амурский тигр"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838966029_0:281:2692:1795_1920x0_80_0_0_df20789f612a79b9b88a5ce3dded76ae.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Так он прокомментировал распространившийся в соцсетях ролик, на котором хищник идет вдоль водоема, а человек за кадром с удивлением отмечает, что тигр "переплыл озеро"."Это одна из стариц реки Раздольной, это не совсем озеро, по сути это часть реки, и она небольшая. К примеру, достоверно отмечены случаи, когда тигр переплывал 800 метров через реку Амур. А тигрица Лазовка с полугодовалым тигренком переплыла 600 метров", — сказал Арамилев.По его словам, для тигра переплыть реку — "как дорогу перейти"."Тигр боится волны, у него относительно тела короткая шея, и он поднять голову высоко над водой не может. Если будет волна, то может утонуть. Такие случае отмечались", — рассказал специалист.Он также уточнил, что видео снято далеко от населенных пунктов.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230407/rzhd-1863635615.html
россия
хабаровский край
амур (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838966029_0:15:2692:2034_1920x0_80_0_0_6a266a2ca19374ff9c20fdea9a7d77c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей арамилев, хабаровский край, амур (река), центр "амурский тигр", общество
Хорошие новости, Россия, Сергей Арамилев, Хабаровский край, Амур (река), Центр "Амурский тигр", Общество
Эксперт объяснил видео, на котором тигр в Приморье переплыл реку

Гендир центра "Амурский тигр" Арамилев: для тигра в Приморье было легко переплыть реку

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигренок
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурский тигренок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Амурский тигр, которого сняли на видео в Приморье, переплыл часть реки, для него это не сложно, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Так он прокомментировал распространившийся в соцсетях ролик, на котором хищник идет вдоль водоема, а человек за кадром с удивлением отмечает, что тигр "переплыл озеро".
Самка манула со своим котенком - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Тест
Домашние и дикие: что вы знаете о кошках, а они — о вас
1 марта, 08:00Туризм
"Это одна из стариц реки Раздольной, это не совсем озеро, по сути это часть реки, и она небольшая. К примеру, достоверно отмечены случаи, когда тигр переплывал 800 метров через реку Амур. А тигрица Лазовка с полугодовалым тигренком переплыла 600 метров", — сказал Арамилев.
По его словам, для тигра переплыть реку — "как дорогу перейти".
"Тигр боится волны, у него относительно тела короткая шея, и он поднять голову высоко над водой не может. Если будет волна, то может утонуть. Такие случае отмечались", — рассказал специалист.
Он также уточнил, что видео снято далеко от населенных пунктов.
«

"Тигр и леопард иногда там обитают, охотятся на косулю. В непосредственной близости нацпарк "Земля леопарда". Это одна из тех встреч, где тигр никому не мешает", — добавил Арамилев.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
РЖД выплатили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого тигра
Вчера, 03:32
 
Хорошие новостиРоссияСергей АрамилевХабаровский крайАмур (река)Центр "Амурский тигр"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала