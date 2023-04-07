https://ria.ru/20230407/tesla-1863817107.html

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира - РИА Новости, 07.04.2023

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, следует из доклада международного аналитического... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:43

2023-04-07T16:43

2023-04-07T16:43

экономика

авто

илон маск

tesla motors

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. Уточняется, что стоимость бренда Tesla сейчас более чем в пять раз превышает его стоимость до пандемии. Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, - на 18%, до 52,5 миллиарда долларов. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20230406/avto-1863443398.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, илон маск, tesla motors, в мире