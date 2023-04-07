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Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира - РИА Новости, 07.04.2023
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16:43 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/tesla-1863817107.html
Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира
Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира - РИА Новости, 07.04.2023
Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира
Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, следует из доклада международного аналитического... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:43
2023-04-07T16:43
экономика
авто
илон маск
tesla motors
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. Уточняется, что стоимость бренда Tesla сейчас более чем в пять раз превышает его стоимость до пандемии. Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, - на 18%, до 52,5 миллиарда долларов. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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экономика, авто, илон маск, tesla motors, в мире
Экономика, Авто, Илон Маск, Tesla motors, В мире
Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Brand Finance: Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla на Китайской импортной ЭКСПО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance.
«
"Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира... стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов", - пишет агентство.
Уточняется, что стоимость бренда Tesla сейчас более чем в пять раз превышает его стоимость до пандемии.
Стоимость бренда Mercedes-Benz, лидера прошлого года, снизилась на 3%, до 58,8 миллиарда долларов, а Toyota, занимавшей ранее второе место, - на 18%, до 52,5 миллиарда долларов.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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