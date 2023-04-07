https://ria.ru/20230407/tayvan-1863712141.html

Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова

Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова - РИА Новости, 07.04.2023

Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова

Политики Тайваня продолжают подвергать его опасности, будущее острова - это выбор между миром и войной, заявил журналистам бывший глава администрации Тайваня Ма РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:14

2023-04-07T12:14

2023-04-07T12:14

в мире

тайвань

китай

сша

ма инцзю

цай инвэнь

кевин маккарти

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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Политики Тайваня продолжают подвергать его опасности, будущее острова - это выбор между миром и войной, заявил журналистам бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю по возвращении в пятницу из поездки в материковый Китай. "Если мы будем соблюдать "Консенсус 1992 года", искать точки соприкосновения, при этом сохраняя различия, то мы с материковым Китаем сможем иметь общую политическую базу, сможем как можно скорее возобновить обмены и диалог, это более всего отвечает интересам тайваньского народа", - сказал Ма Инцзю, добавив, что доказал все это на практике своей поездкой на материк. Его слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня. Экс-глава тайваньской администрации выразил обеспокоенность по поводу нынешней обстановки. "Наши политики продолжают подвергать Тайвань опасности. Будущее - это выбор между миром и войной", - сказал он, добавив, что продолжит прикладывать усилия вместе с народом для того, чтобы у Тайваня было по-настоящему мирное и безопасное будущее. Ма Инцзю с 27 марта по 7 апреля находился в поездке в материковом Китае. Он стал первым экс-главой администрации Тайваня, который побывал в материковой части страны с 1949 года. Во время поездки Ма Инцзю посетил некоторые исторические места, в частности посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, высшие учебные заведения и пообщался со студентами. Вместе с Ма Инцзю на материке побывала группа тайваньских студентов. Практически в то же время нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь совершала поездку в Центральную Америку, дважды транзитом остановившись в Соединенных Штатах. В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Встреча вызывала особое недовольство Пекина, который в пятницу ввел санкции в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library), а также против двух тайваньских организаций из-за нарушения принципа "одного Китая".

https://ria.ru/20230407/tayvan-1863698459.html

https://ria.ru/20230407/vizit-1863680893.html

тайвань

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, ма инцзю, цай инвэнь, кевин маккарти