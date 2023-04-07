https://ria.ru/20230407/tayvan-1863712141.html
Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова
Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова - РИА Новости, 07.04.2023
Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова
Политики Тайваня продолжают подвергать его опасности, будущее острова - это выбор между миром и войной, заявил журналистам бывший глава администрации Тайваня Ма РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:14
2023-04-07T12:14
2023-04-07T12:14
в мире
тайвань
китай
сша
ма инцзю
цай инвэнь
кевин маккарти
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Политики Тайваня продолжают подвергать его опасности, будущее острова - это выбор между миром и войной, заявил журналистам бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю по возвращении в пятницу из поездки в материковый Китай. "Если мы будем соблюдать "Консенсус 1992 года", искать точки соприкосновения, при этом сохраняя различия, то мы с материковым Китаем сможем иметь общую политическую базу, сможем как можно скорее возобновить обмены и диалог, это более всего отвечает интересам тайваньского народа", - сказал Ма Инцзю, добавив, что доказал все это на практике своей поездкой на материк. Его слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня. Экс-глава тайваньской администрации выразил обеспокоенность по поводу нынешней обстановки. "Наши политики продолжают подвергать Тайвань опасности. Будущее - это выбор между миром и войной", - сказал он, добавив, что продолжит прикладывать усилия вместе с народом для того, чтобы у Тайваня было по-настоящему мирное и безопасное будущее. Ма Инцзю с 27 марта по 7 апреля находился в поездке в материковом Китае. Он стал первым экс-главой администрации Тайваня, который побывал в материковой части страны с 1949 года. Во время поездки Ма Инцзю посетил некоторые исторические места, в частности посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, высшие учебные заведения и пообщался со студентами. Вместе с Ма Инцзю на материке побывала группа тайваньских студентов. Практически в то же время нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь совершала поездку в Центральную Америку, дважды транзитом остановившись в Соединенных Штатах. В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Встреча вызывала особое недовольство Пекина, который в пятницу ввел санкции в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library), а также против двух тайваньских организаций из-за нарушения принципа "одного Китая".
https://ria.ru/20230407/tayvan-1863698459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, ма инцзю, цай инвэнь, кевин маккарти
В мире, Тайвань, Китай, США, Ма Инцзю, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
Тайвань должен выбрать между миром и войной, заявил экс-глава острова
Экс-глава Тайваня заявил, что будущее острова заключается в выборе между миром и войной
ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Политики Тайваня продолжают подвергать его опасности, будущее острова - это выбор между миром и войной, заявил журналистам бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю по возвращении в пятницу из поездки в материковый Китай.
"Если мы будем соблюдать "Консенсус 1992 года", искать точки соприкосновения, при этом сохраняя различия, то мы с материковым Китаем сможем иметь общую политическую базу, сможем как можно скорее возобновить обмены и диалог, это более всего отвечает интересам тайваньского народа", - сказал Ма Инцзю, добавив, что доказал все это на практике своей поездкой на материк. Его слова приводит Центральное информационное агентство Тайваня.
В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня
Экс-глава тайваньской администрации выразил обеспокоенность по поводу нынешней обстановки.
"Наши политики продолжают подвергать Тайвань опасности. Будущее - это выбор между миром и войной", - сказал он, добавив, что продолжит прикладывать усилия вместе с народом для того, чтобы у Тайваня было по-настоящему мирное и безопасное будущее.
Ма Инцзю с 27 марта по 7 апреля находился в поездке в материковом Китае. Он стал первым экс-главой администрации Тайваня, который побывал в материковой части страны с 1949 года. Во время поездки Ма Инцзю посетил некоторые исторические места, в частности посвященные Синьхайской революции и войне против японских захватчиков, высшие учебные заведения и пообщался со студентами. Вместе с Ма Инцзю на материке побывала группа тайваньских студентов.
Практически в то же время нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь
совершала поездку в Центральную Америку
, дважды транзитом остановившись в Соединенных Штатах.
В среду Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу
и Белиз
транзитом через США
, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти
. Встреча вызывала особое недовольство Пекина
, который в пятницу ввел санкции в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library), а также против двух тайваньских организаций из-за нарушения принципа "одного Китая".
США и Тайвань боялись ответа Пекина на визит Цай Инвэнь, пишут СМИ