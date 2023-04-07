https://ria.ru/20230407/tayvan-1863698459.html
В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня
В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня - РИА Новости, 07.04.2023
В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня
Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для этого, заявила на брифинге в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:39
2023-04-07T11:39
2023-04-07T11:39
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
цай инвэнь
кевин маккарти
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для этого, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, а благополучие тайваньских соотечественников основано на национальном возрождении. Системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для воссоединения, и тем более не являются поводом для разделения", - сказала дипломат. Мао Нин добавила, что мирное воссоединение, основанное на концепции "одна страна, две системы" и полностью учитывающее реалии Тайваня, поспособствует долгосрочной стабильности на острове. Дипломат подчеркнула, что попытки использовать Тайвань для контроля над Китаем являются очень опасными, они не увенчаются успехом. В среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня
В МИД Китая заявили, что будущее Тайваня заключается в воссоединении родины
ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для этого, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, а благополучие тайваньских соотечественников основано на национальном возрождении. Системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для воссоединения, и тем более не являются поводом для разделения", - сказала дипломат.
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Мао Нин добавила, что мирное воссоединение, основанное на концепции "одна страна, две системы" и полностью учитывающее реалии Тайваня, поспособствует долгосрочной стабильности на острове.
Дипломат подчеркнула, что попытки использовать Тайвань для контроля над Китаем являются очень опасными, они не увенчаются успехом.
В среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь
, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу
и Белиз
транзитом через США
, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти
.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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