https://ria.ru/20230407/tayvan-1863698459.html

В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня

В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня - РИА Новости, 07.04.2023

В МИД Китая рассказали о будущем Тайваня

Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для этого, заявила на брифинге в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:39

2023-04-07T11:39

2023-04-07T11:39

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

цай инвэнь

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840759659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_839443d16e16aa821b6a46d528ea19d7.jpg

ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для этого, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, а благополучие тайваньских соотечественников основано на национальном возрождении. Системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для воссоединения, и тем более не являются поводом для разделения", - сказала дипломат. Мао Нин добавила, что мирное воссоединение, основанное на концепции "одна страна, две системы" и полностью учитывающее реалии Тайваня, поспособствует долгосрочной стабильности на острове. Дипломат подчеркнула, что попытки использовать Тайвань для контроля над Китаем являются очень опасными, они не увенчаются успехом. В среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html

https://ria.ru/20230406/kitay-1863538331.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти