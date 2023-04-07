https://ria.ru/20230407/tayvan-1863642351.html

Власти КНР ввели санкции против американских организаций из-за Тайваня

Власти КНР ввели санкции против американских организаций из-за Тайваня - РИА Новости, 07.04.2023

Власти КНР ввели санкции против американских организаций из-за Тайваня

Власти КНР в пятницу объявили о введении контрсанкций в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T06:44

2023-04-07T06:44

2023-04-07T06:50

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цай инвэнь

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Власти КНР в пятницу объявили о введении контрсанкций в отношении Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа "одного Китая", говорится в заявлении МИД КНР. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая в пятницу, упомянутые организации предоставили на территории США главе администрации Тайваня Цай Инвэнь "платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности", тем самым "серьезно нарушив принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике". По словам МИД, эти действия нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. С 7 апреля китайским университетам, учреждениям и другим организациям и частным лицам строго запрещается проводить с данными организациями сделки, обмены, сотрудничество и другие виды деятельности. Четырем руководителям организаций запрещается въезд на территорию КНР и запрещается выдача китайских виз. Китайским организациям и отдельным лицам запрещается ввести деятельность с попавшим под санкциями людьми, их имущество на территории Китая будет заморожено. Власти Китая в пятницу также ввели санкции против двух тайваньских организаций за "нарушение принципа одного Китая". Речь идет об организациях Prospect Foundation и Council of Asian Liberals and Democrats. По словам китайских властей, данные организации "под указкой Демократической прогрессивной партии" под предлогом демократии и свободы продвигают "независимость Тайваня" и своими действиями нарушают принцип "одного Китая". Отмечается, что ответственным лицам организаций запрещен въезд на материковую часть страны, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао, китайским организациям и физическим лицам теперь запрещено сотрудничать с данными организациями.Кроме того, власти КНР в пятницу объявили санкции против главы представительства Тайваня в США Сяо Мэйцинь. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня, "твердолобой стороннице независимости Тайваня" Сяо Мэйцинь, а также членам ее семьи, теперь запрещен въезд в КНР, гражданам Китая запрещается сотрудничать с организациями, аффилированными с ней.В заявлении подчеркивается, что "независимость Тайваня" - это тупиковый путь, и сторонники "независимости Тайваня", полагающиеся на внешние силы для создания провокаций, потерпят неудачу.В среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая возвращалась на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230406/makron-1863603457.html

https://ria.ru/20230407/ukazaniya-1863641482.html

https://ria.ru/20230406/dollar-1863556626.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, тайвань, цай инвэнь