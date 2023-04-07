https://ria.ru/20230407/strimer-1863864712.html

Суд в Иванове избрал меру пресечения для треш-стримера, унижавшего дочь

Суд в Иванове избрал меру пресечения для треш-стримера, унижавшего дочь - РИА Новости, 07.04.2023

Суд в Иванове избрал меру пресечения для треш-стримера, унижавшего дочь

Суд в Иванове избрал треш-стримеру, унижавшему дочь в прямом эфире, меру пресечения в виде заключения под стражу по делу об истязании несовершеннолетнего,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:43

2023-04-07T18:43

2023-04-07T19:03

происшествия

иваново

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 7 апр – РИА Новости. Суд в Иванове избрал треш-стримеру, унижавшему дочь в прямом эфире, меру пресечения в виде заключения под стражу по делу об истязании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах - треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. МВД сообщило о его задержании. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Детский омбудсмен в Ивановской области Татьяна Океанская проинформировала, что девочке ничего не угрожает, она находится с мамой."Избрали заключение под стражу", - сообщили в СУ СК.В следственном управлении уточнили, что стример обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего), 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).По версии следствия, интернет-трансляцию мужчина вел 26 сентября 2021 года, находясь у себя в квартире вместе со своей 9-летней дочерью."Он нанес удар рукой в область бедра девочки, от чего она испытала физическую боль. Кроме того, он продолжил применять физическое насилие в отношении дочери, длительное время удерживая ее и заставляя против воли выполнять требования для интернет-аудитории, лишая возможности покинуть помещение комнаты. При этом обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжал интернет-трансляцию, выражаясь при дочери нецензурной бранью и создавая таким образом психотравмирующую ситуацию для малолетней", - подчеркивает СУСК.Официально имя мужчины не называется, однако в соцсетях пишут, что на видео - Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети "ВКонтакте", внешне похожий на главного героя резонансного ролика, числится администратором паблика "ХочуПожратьTV".

https://ria.ru/20230312/shtraf-1857366741.html

https://ria.ru/20230126/strimer-1847626064.html

иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)