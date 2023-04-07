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В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире
В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире - РИА Новости, 07.04.2023
В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире
Евросоюз в его нынешнем виде нельзя считать самостоятельным игроком на мировой арене из-за прямой зависимости от США, заявил порталу The American Conservative... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:52
2023-04-07T09:52
2023-04-07T15:35
в мире
сша
америка
европа
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз в его нынешнем виде нельзя считать самостоятельным игроком на мировой арене из-за прямой зависимости от США, заявил порталу The American Conservative обозреватель Сумантра Майтра.По его словам, нынешнее поведение США как истеричной державы, экспортирующей свою идеологию и борющейся с проявлениями "внутренней ереси", ослабляет и его протектораты, особенно на европейском континенте, что делает ЕС более разрозненным."Европа никогда не была целостной или свободной, а современный Евросоюз — это искусственная конструкция, которую поддерживают только американские мускулы. Без Америки нет ЕС. Если Европе нужна независимая внешняя политика, она должна исходить от независимых национальных государств и некогда могущественных бывших великих держав. Рассмотрим раскол между Восточной Европой и Западом по поводу Китая, России и идеи "стратегической автономии". Во всяком случае, кризис на Украине показал, насколько бессилен Евросоюз как субъект", — считает Майтра.Автор статьи подчеркнул, что у среднестатистического американца нет ничего общего со стремлением расширить НАТО на территории, охваченные конфликтами, однако США не могут признать этого из-за риска разрушить идею "целостной и свободной Европы", "все более тесного" Европейского союза или НАТО.
https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863077497.html
https://ria.ru/20230403/evrosoyuz-1861825900.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, европа, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, США, Америка, Европа, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире
TAC: Евросоюз стал искусственной конструкцией из-за прямой зависимости от США