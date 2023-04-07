https://ria.ru/20230407/ssha-1863657866.html

В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире

В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире - РИА Новости, 07.04.2023

В США жестко указали Евросоюзу на его место в мире

Евросоюз в его нынешнем виде нельзя считать самостоятельным игроком на мировой арене из-за прямой зависимости от США, заявил порталу The American Conservative... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:52

2023-04-07T09:52

2023-04-07T15:35

в мире

сша

америка

европа

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз в его нынешнем виде нельзя считать самостоятельным игроком на мировой арене из-за прямой зависимости от США, заявил порталу The American Conservative обозреватель Сумантра Майтра.По его словам, нынешнее поведение США как истеричной державы, экспортирующей свою идеологию и борющейся с проявлениями "внутренней ереси", ослабляет и его протектораты, особенно на европейском континенте, что делает ЕС более разрозненным."Европа никогда не была целостной или свободной, а современный Евросоюз — это искусственная конструкция, которую поддерживают только американские мускулы. Без Америки нет ЕС. Если Европе нужна независимая внешняя политика, она должна исходить от независимых национальных государств и некогда могущественных бывших великих держав. Рассмотрим раскол между Восточной Европой и Западом по поводу Китая, России и идеи "стратегической автономии". Во всяком случае, кризис на Украине показал, насколько бессилен Евросоюз как субъект", — считает Майтра.Автор статьи подчеркнул, что у среднестатистического американца нет ничего общего со стремлением расширить НАТО на территории, охваченные конфликтами, однако США не могут признать этого из-за риска разрушить идею "целостной и свободной Европы", "все более тесного" Европейского союза или НАТО.

https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863077497.html

https://ria.ru/20230403/evrosoyuz-1861825900.html

сша

америка

европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, америка, европа, евросоюз, нато, санкции в отношении россии