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В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 07.04.2023 (обновлено: 18:10 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/spetsoperatsiya-1863808433.html
В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине
В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине - РИА Новости, 07.04.2023
В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американскому телеканалу CNN, что Москва не сомневается в прямом или косвенном участии США и НАТО в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:27
2023-04-07T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
нато
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американскому телеканалу CNN, что Москва не сомневается в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине.Так он ответил на вопрос об утечке в соцсети секретных документов по Украине. По словам Пескова, у России нет ни малейших сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс косвенно или напрямую участвуют в конфликте между Киевом и Москвой. Он отметил, что степень их вовлеченности в эту ситуацию постепенно растет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Москве следят за этим процессом. По его словам, вовлеченность стран Запада усложняет обстановку, но не повлияет на результат спецоперации.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
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в мире, сша, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, НАТО
В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине

Песков заявил, что в Москве не сомневаются в участии США и НАТО в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американскому телеканалу CNN, что Москва не сомневается в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине.
Так он ответил на вопрос об утечке в соцсети секретных документов по Украине. По словам Пескова, у России нет ни малейших сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс косвенно или напрямую участвуют в конфликте между Киевом и Москвой.
Он отметил, что степень их вовлеченности в эту ситуацию постепенно растет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Москве следят за этим процессом. По его словам, вовлеченность стран Запада усложняет обстановку, но не повлияет на результат спецоперации.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
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