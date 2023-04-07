https://ria.ru/20230407/spetsoperatsiya-1863808433.html

В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине

В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине - РИА Новости, 07.04.2023

В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американскому телеканалу CNN, что Москва не сомневается в прямом или косвенном участии США и НАТО в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:27

2023-04-07T16:27

2023-04-07T18:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американскому телеканалу CNN, что Москва не сомневается в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине.Так он ответил на вопрос об утечке в соцсети секретных документов по Украине. По словам Пескова, у России нет ни малейших сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс косвенно или напрямую участвуют в конфликте между Киевом и Москвой. Он отметил, что степень их вовлеченности в эту ситуацию постепенно растет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Москве следят за этим процессом. По его словам, вовлеченность стран Запада усложняет обстановку, но не повлияет на результат спецоперации.Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".

https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1863042762.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, россия, нато