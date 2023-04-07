В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине
Песков заявил, что в Москве не сомневаются в участии США и НАТО в конфликте на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил американскому телеканалу CNN, что Москва не сомневается в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине.
Так он ответил на вопрос об утечке в соцсети секретных документов по Украине. По словам Пескова, у России нет ни малейших сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс косвенно или напрямую участвуют в конфликте между Киевом и Москвой.
Он отметил, что степень их вовлеченности в эту ситуацию постепенно растет. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Москве следят за этим процессом. По его словам, вовлеченность стран Запада усложняет обстановку, но не повлияет на результат спецоперации.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".