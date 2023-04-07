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Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/spetsoperatsiya-1863767123.html
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.04.2023
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:33
2023-04-07T14:33
специальная военная операция на украине
угледар
украина
киев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до 20 человек, два пикапа и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. "На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230407/poteri-1863764310.html
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угледар, украина, киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС России поразили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 20 боевиков ВСУ и два пикапа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до 20 человек, два пикапа и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Киев за сутки потерял 14 военнослужащих на Херсонском направлении
Вчера, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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