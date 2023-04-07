https://ria.ru/20230407/spetsoperatsiya-1863767123.html
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 07.04.2023
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:33
2023-04-07T14:33
2023-04-07T14:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до 20 человек, два пикапа и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. "На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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угледар, украина, киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Киев потерял до 20 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России поразили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 20 боевиков ВСУ и два пикапа
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли поражение украинским войскам в районе Новомихайловки и Угледара, за сутки Киев потерял до 20 человек, два пикапа и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
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