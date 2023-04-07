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Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины - РИА Новости, 07.04.2023
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" с "CCC+" с негативным прогнозом, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T07:37
2023-04-07T07:37
2023-04-07T11:07
в мире
украина
экономика
standard & poor's (s&p)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" с "CCC+" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "C"; в национальной валюте оба рейтинга остались на прежних уровнях: долгосрочный на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный — "C". "Правительство Украины объявило о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024 года. Поэтому мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий", — пояснили аналитики агентства. Агентство может понизить рейтинги республики в иностранной валюте в ближайший год, если, например, сочтет практически несомненным, что коммерческие долговые обязательства окажутся включенными в реструктуризацию долга правительства. При этом повышение рейтинга в иностранной валюте может последовать, если коммерческий долг исключат из плана предполагаемой реструктуризации, а также при улучшении среднесрочных макроэкономических перспектив.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, экономика, standard & poor's (s&p)
В мире, Украина, Экономика, Standard & Poor's (S&P)
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до CCC с негативным прогнозом
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC" с "CCC+" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "C"; в национальной валюте оба рейтинга остались на прежних уровнях: долгосрочный на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный — "C".
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"Правительство Украины объявило о плане реструктуризации своего внешнего долга к середине 2024 года. Поэтому мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий", — пояснили аналитики агентства.
Агентство может понизить рейтинги республики в иностранной валюте в ближайший год, если, например, сочтет практически несомненным, что коммерческие долговые обязательства окажутся включенными в реструктуризацию долга правительства. При этом повышение рейтинга в иностранной валюте может последовать, если коммерческий долг исключат из плана предполагаемой реструктуризации, а также при улучшении среднесрочных макроэкономических перспектив.
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