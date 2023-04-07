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В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
05:19 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sochi-1863433096.html
В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья
В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья - РИА Новости, 07.04.2023
В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья
В Сочи появится "Сад дружбы", рассказал РИА Новости координатор отдела Ботанический сад "Дерево дружбы" Борис Макаренко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T05:19
2023-04-07T05:19
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СОЧИ, 7 апр — РИА Новости. В Сочи появится "Сад дружбы", рассказал РИА Новости координатор отдела Ботанический сад "Дерево дружбы" Борис Макаренко.Он пояснил, что это будет площадь без обилия субтропических насаждений. В этом, по словам Макаренко, и состоит задумка — чтобы отдыхающие, которые приехали на курорт, собственноручно создавали сад."Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли высадить свое дерево и сделать вклад в историю нашего города", — сказал собеседник.Он добавил, что площадь сада составит примерно пять гектаров, а реализация проекта займет до полутора лет. Ранее Макаренко рассказывал РИА Новости о создании "Леса дружбы" с тропами и экзотическими растениями, он появится в Хостинском районе Сочи. Площадь займет несколько гектаров.Ботанический сад "Дерево дружбы" в Сочи является научным отделом "Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр российской академии наук". Он располагается неподалеку от центра города. В саду произрастают коллекции субтропических плодовых, цветочных культур. Там же много лет растет "Дерево Дружбы", собравшее в своей кроне коллекцию цитрусовых культур из 45 видов и сортов. Политики, культурные и спортивные деятели, приезжая на курорт из разных стран, традиционно делают дереву прививки в ознаменование братства всех наций.
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, Достопримечательности
В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья

В Сочи за полтора года создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкУчастники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают ботанический сад "Дерево Дружбы"
Участники II Конгресса молодых ученых и журналисты посещают ботанический сад Дерево Дружбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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СОЧИ, 7 апр — РИА Новости. В Сочи появится "Сад дружбы", рассказал РИА Новости координатор отдела Ботанический сад "Дерево дружбы" Борис Макаренко.
Он пояснил, что это будет площадь без обилия субтропических насаждений. В этом, по словам Макаренко, и состоит задумка — чтобы отдыхающие, которые приехали на курорт, собственноручно создавали сад.
"Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли высадить свое дерево и сделать вклад в историю нашего города", — сказал собеседник.
Он добавил, что площадь сада составит примерно пять гектаров, а реализация проекта займет до полутора лет.
Ранее Макаренко рассказывал РИА Новости о создании "Леса дружбы" с тропами и экзотическими растениями, он появится в Хостинском районе Сочи. Площадь займет несколько гектаров.
Ботанический сад "Дерево дружбы" в Сочи является научным отделом "Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр российской академии наук". Он располагается неподалеку от центра города. В саду произрастают коллекции субтропических плодовых, цветочных культур. Там же много лет растет "Дерево Дружбы", собравшее в своей кроне коллекцию цитрусовых культур из 45 видов и сортов. Политики, культурные и спортивные деятели, приезжая на курорт из разных стран, традиционно делают дереву прививки в ознаменование братства всех наций.
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