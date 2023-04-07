https://ria.ru/20230407/sochi-1863433096.html

В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья

В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья - РИА Новости, 07.04.2023

В Сочи создадут "Сад дружбы", где туристы смогут высаживать деревья

В Сочи появится "Сад дружбы", рассказал РИА Новости координатор отдела Ботанический сад "Дерево дружбы" Борис Макаренко. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T05:19

2023-04-07T05:19

2023-04-07T05:19

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СОЧИ, 7 апр — РИА Новости. В Сочи появится "Сад дружбы", рассказал РИА Новости координатор отдела Ботанический сад "Дерево дружбы" Борис Макаренко.Он пояснил, что это будет площадь без обилия субтропических насаждений. В этом, по словам Макаренко, и состоит задумка — чтобы отдыхающие, которые приехали на курорт, собственноручно создавали сад."Мы планируем развивать проект, чтобы туристы из других регионов смогли высадить свое дерево и сделать вклад в историю нашего города", — сказал собеседник.Он добавил, что площадь сада составит примерно пять гектаров, а реализация проекта займет до полутора лет. Ранее Макаренко рассказывал РИА Новости о создании "Леса дружбы" с тропами и экзотическими растениями, он появится в Хостинском районе Сочи. Площадь займет несколько гектаров.Ботанический сад "Дерево дружбы" в Сочи является научным отделом "Федерального исследовательского центра "Субтропический научный центр российской академии наук". Он располагается неподалеку от центра города. В саду произрастают коллекции субтропических плодовых, цветочных культур. Там же много лет растет "Дерево Дружбы", собравшее в своей кроне коллекцию цитрусовых культур из 45 видов и сортов. Политики, культурные и спортивные деятели, приезжая на курорт из разных стран, традиционно делают дереву прививки в ознаменование братства всех наций.

https://ria.ru/20230406/sochi-1863411783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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