https://ria.ru/20230407/sobaka-1863888486.html

В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ

В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023

В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ

В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:54

2023-04-07T20:54

2023-04-07T21:00

в мире

великобритания

собаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863888635_0:595:1170:1253_1920x0_80_0_0_48e708d53661b8dc6e89c1bd5074b03f.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает британская газета Telegraph. По данным газеты, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Сразу после прибытия животным потребовалась неотложная помощь, так как они страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием "ломки" после алкоголя. По данным Telegraph, вторая собака позже умерла, попытки ее спасти не увенчались успехом. Коко находился под наркозом в течение четырех недель, чтобы избежать приступов. Собаке удалось выздороветь. "Он еще не готов жить в другой семье. Он кажется здоровым физически, но... временами он все еще тревожен", - заявляют в приюте, где также добавляют, что поведение и состояние пса стало улучшаться.

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, собаки