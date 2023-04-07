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В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
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20:54 07.04.2023 (обновлено: 21:00 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/sobaka-1863888486.html
В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ
В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2023
В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ
В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает британская газета Telegraph. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:54
2023-04-07T21:00
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собаки
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает британская газета Telegraph. По данным газеты, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Сразу после прибытия животным потребовалась неотложная помощь, так как они страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием "ломки" после алкоголя. По данным Telegraph, вторая собака позже умерла, попытки ее спасти не увенчались успехом. Коко находился под наркозом в течение четырех недель, чтобы избежать приступов. Собаке удалось выздороветь. "Он еще не готов жить в другой семье. Он кажется здоровым физически, но... временами он все еще тревожен", - заявляют в приюте, где также добавляют, что поведение и состояние пса стало улучшаться.
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в мире, великобритания, собаки
В мире, Великобритания, Собаки
В Британии впервые вылечили собаку от алкоголизма, сообщили СМИ

The Telegraph: в Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма

© Фото : Woodside Animal Rescue Trust Пес по кличке Коко, вылеченный от алкоголизма
Пес по кличке Коко, вылеченный от алкоголизма - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Woodside Animal Rescue Trust
Пес по кличке Коко, вылеченный от алкоголизма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма, сообщает британская газета Telegraph.
По данным газеты, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Сразу после прибытия животным потребовалась неотложная помощь, так как они страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием "ломки" после алкоголя.
«
"Собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать", - отмечает газета, ссылаясь на данные приюта.
По данным Telegraph, вторая собака позже умерла, попытки ее спасти не увенчались успехом. Коко находился под наркозом в течение четырех недель, чтобы избежать приступов. Собаке удалось выздороветь.
"Он еще не готов жить в другой семье. Он кажется здоровым физически, но... временами он все еще тревожен", - заявляют в приюте, где также добавляют, что поведение и состояние пса стало улучшаться.
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