https://ria.ru/20230407/sobaka-1863705438.html
В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора
В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора - РИА Новости, 07.04.2023
В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора
Водитель грузовика задавил собаку на дороге в Благовещенске, выполняя требование сотрудника автонадзора остановиться, сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:00
2023-04-07T12:00
2023-04-07T12:00
происшествия
авто
благовещенск
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Водитель грузовика задавил собаку на дороге в Благовещенске, выполняя требование сотрудника автонадзора остановиться, сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской области. На кадрах с места происшествия видно, что сотрудник автонадзора даёт водителю самосвала сигнал остановиться. В этот момент на дорогу выходит собака, расстояние до неё значительное, чтобы водитель мог ее заметить, но он наезжает на животное и останавливается. Происшествие вызвало резонанс. Одни считают, что водитель мог намеренно задавить собаку, другие предполагают, что груженый самосвал могло занести при торможении и поэтому водитель не сразу остановился. Есть и мнение, что водитель вообще не хотел выполнять требование сотрудника автонадзора, но после наезда на животное был вынужден это сделать. "7 апреля в 10 часов 25 минут в дежурную часть ГАИ от сотрудника УГАДН (управления государственного автодорожного надзора - ред.) поступило сообщение о том, что в районе дома 232 по улице Ленина водитель автомобиля Shacman допустил наезд на собаку, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло на месте. Сотрудниками ГАИ оформлено ДТП, проводится проверка", – говорится в сообщении ГИБДД. Свою проверку проводит и прокуратура Благовещенска, сообщили РИА Новости в ведомстве.
https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, благовещенск, амурская область
Происшествия, Авто, Благовещенск, Амурская область
В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора
В Приамурье водитель самосвала задавил собаку, выполняя требование остановиться
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Водитель грузовика задавил собаку на дороге в Благовещенске, выполняя требование сотрудника автонадзора остановиться, сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской области.
На кадрах с места происшествия видно, что сотрудник автонадзора даёт водителю самосвала сигнал остановиться. В этот момент на дорогу выходит собака, расстояние до неё значительное, чтобы водитель мог ее заметить, но он наезжает на животное и останавливается. Происшествие вызвало резонанс. Одни считают, что водитель мог намеренно задавить собаку, другие предполагают, что груженый самосвал могло занести при торможении и поэтому водитель не сразу остановился. Есть и мнение, что водитель вообще не хотел выполнять требование сотрудника автонадзора, но после наезда на животное был вынужден это сделать.
"7 апреля в 10 часов 25 минут в дежурную часть ГАИ от сотрудника УГАДН (управления государственного автодорожного надзора - ред.) поступило сообщение о том, что в районе дома 232 по улице Ленина водитель автомобиля Shacman допустил наезд на собаку, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло на месте. Сотрудниками ГАИ оформлено ДТП, проводится проверка", – говорится в сообщении ГИБДД.
Свою проверку проводит и прокуратура Благовещенска, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Кинолог назвал мифы о бездомных собаках