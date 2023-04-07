https://ria.ru/20230407/sobaka-1863705438.html

В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора

В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора - РИА Новости, 07.04.2023

В Приамурье самосвал задавил собаку на глазах у сотрудника автонадзора

Водитель грузовика задавил собаку на дороге в Благовещенске, выполняя требование сотрудника автонадзора остановиться, сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:00

2023-04-07T12:00

2023-04-07T12:00

происшествия

авто

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Водитель грузовика задавил собаку на дороге в Благовещенске, выполняя требование сотрудника автонадзора остановиться, сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской области. На кадрах с места происшествия видно, что сотрудник автонадзора даёт водителю самосвала сигнал остановиться. В этот момент на дорогу выходит собака, расстояние до неё значительное, чтобы водитель мог ее заметить, но он наезжает на животное и останавливается. Происшествие вызвало резонанс. Одни считают, что водитель мог намеренно задавить собаку, другие предполагают, что груженый самосвал могло занести при торможении и поэтому водитель не сразу остановился. Есть и мнение, что водитель вообще не хотел выполнять требование сотрудника автонадзора, но после наезда на животное был вынужден это сделать. "7 апреля в 10 часов 25 минут в дежурную часть ГАИ от сотрудника УГАДН (управления государственного автодорожного надзора - ред.) поступило сообщение о том, что в районе дома 232 по улице Ленина водитель автомобиля Shacman допустил наезд на собаку, которая вышла на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло на месте. Сотрудниками ГАИ оформлено ДТП, проводится проверка", – говорится в сообщении ГИБДД. Свою проверку проводит и прокуратура Благовещенска, сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, благовещенск, амурская область