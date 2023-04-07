https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца - РИА Новости, 07.04.2023
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:19
2023-04-07T13:19
2023-04-07T13:33
общество
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По сердечно-сосудистым заболеваниям - COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала... И ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом - на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что коронавирус в стране пошел на спад, так как врачи научились его лечить.
https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
Мурашко: в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов