https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html

В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца

В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца - РИА Новости, 07.04.2023

В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:19

2023-04-07T13:19

2023-04-07T13:33

общество

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По сердечно-сосудистым заболеваниям - COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала... И ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом - на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что коронавирус в стране пошел на спад, так как врачи научились его лечить.

https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко