Рейтинг@Mail.ru
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 07.04.2023 (обновлено: 13:33 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/smertnost-1863740705.html
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца - РИА Новости, 07.04.2023
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:19
2023-04-07T13:33
общество
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_114cf4de180e6b57c87ceffe25ed7852.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По сердечно-сосудистым заболеваниям - COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала... И ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом - на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что коронавирус в стране пошел на спад, так как врачи научились его лечить.
https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed8ca655c6ae5bdb5910106e2db4af92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
В России на десять процентов снизилась смертность от заболеваний сердца

Мурашко: в России на десять процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в России на 10%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По сердечно-сосудистым заболеваниям - COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала... И ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом - на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он уточнил, что коронавирус в стране пошел на спад, так как врачи научились его лечить.
Врач рассказывает пациенту о деталях и рисках операции на сердце - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Шар или "груша". Люди с какой формой сердца живут меньше
5 апреля, 08:00
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала