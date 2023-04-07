https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863716849.html

Арестованный наместник Киево-Печерской лавры провел службу на Благовещение

Арестованный наместник Киево-Печерской лавры провел службу на Благовещение - РИА Новости, 07.04.2023

Арестованный наместник Киево-Печерской лавры провел службу на Благовещение

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь), находящийся под домашним арестом, провел... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:25

2023-04-07T12:25

2023-04-07T12:25

религия

религия

киево-печерская лавра

украина

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь), находящийся под домашним арестом, провел богослужение по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы. Первого апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком 60 суток. По решению суда митрополит должен отбывать арест с электронным браслетом в Киевской области - вдали от Киево-Печерской лавры. 3 апреля в лавру вновь приехала комиссия, чтобы начать опись имущества. В течение выходных около обители собирались как сторонники, так и противники УПЦ. "Сегодня исполнилось семь дней моего домашнего ареста, заключения. Мы совершили божественную литургию, и я причастился вместе со своими братьями, кто посетил нас на этом богослужении. Ради этого, действительно, нужно жить", - сказал Павел в видеообращении, опубликованном в пятницу в телеграм-канале Союза православных журналистов. Он также в очередной раз отметил, что Украинская Православная церковь не должна покидать стены обители, а действия властей страны в отношении лавры являются незаконными. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230405/mid-1863101852.html

https://ria.ru/20230403/lavra-1862756302.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, киево-печерская лавра, украина