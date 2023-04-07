Рейтинг@Mail.ru
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/sluzhba-1863671687.html
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 07.04.2023
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре
Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) проводят богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы, на ней присутствует... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:31
2023-04-07T10:31
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) проводят богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы, на ней присутствует экс-президент страны Петр Порошенко, службу транслирует телеканал "Пятый". Богослужение проходит в главном храме Киево-Печерской лавры – Успенском соборе. Он находится на так называемой Верхней лавре. На службе собралось небольшое количество человек – порядка трех десятков. Среди них замечены экс-президент Украины Петр Порошенко с супругой. На территории дежурят сотрудники полиции. Обстановка на данный момент спокойная. Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в свою очередь также опубликовала видеотрансляцию богослужения в честь Благовещения. В каком именно из храмов проходит служба, не указано. Однако известно, что она происходит на территории Нижней лавры. Ранее в пятницу ПЦУ сообщала, что Епифаний в Вербное воскресенье 9 апреля проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими. Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html
https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_a87260c47caac066f00a849d97114aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре

Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) проводят богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы, на ней присутствует экс-президент страны Петр Порошенко, службу транслирует телеканал "Пятый".
Богослужение проходит в главном храме Киево-Печерской лавры – Успенском соборе. Он находится на так называемой Верхней лавре. На службе собралось небольшое количество человек – порядка трех десятков. Среди них замечены экс-президент Украины Петр Порошенко с супругой. На территории дежурят сотрудники полиции. Обстановка на данный момент спокойная.
Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в свою очередь также опубликовала видеотрансляцию богослужения в честь Благовещения. В каком именно из храмов проходит служба, не указано. Однако известно, что она происходит на территории Нижней лавры.
Ранее в пятницу ПЦУ сообщала, что Епифаний в Вербное воскресенье 9 апреля проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами
6 апреля, 14:21
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие у стен Киево-Печерской лавры, 4 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*
5 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала