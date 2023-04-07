Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре
Раскольники ПЦУ проводят службу в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) проводят богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы, на ней присутствует экс-президент страны Петр Порошенко, службу транслирует телеканал "Пятый".
Богослужение проходит в главном храме Киево-Печерской лавры – Успенском соборе. Он находится на так называемой Верхней лавре. На службе собралось небольшое количество человек – порядка трех десятков. Среди них замечены экс-президент Украины Петр Порошенко с супругой. На территории дежурят сотрудники полиции. Обстановка на данный момент спокойная.
Каноническая Украинская Православная церковь (УПЦ) в свою очередь также опубликовала видеотрансляцию богослужения в честь Благовещения. В каком именно из храмов проходит служба, не указано. Однако известно, что она происходит на территории Нижней лавры.
Ранее в пятницу ПЦУ сообщала, что Епифаний в Вербное воскресенье 9 апреля проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Киевские власти обвинили его в разжигании межрелигиозной розни и поддержке РФ, суд 1 апреля назначил митрополиту домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими.
Впервые в истории Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".