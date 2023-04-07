https://ria.ru/20230407/skhema-1863671303.html

Центробанк разоблачил новую мошенническую схему

Центробанк разоблачил новую мошенническую схему - РИА Новости, 07.04.2023

Центробанк разоблачил новую мошенническую схему

Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T10:32

2023-04-07T10:32

2023-04-07T15:41

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", — рассказали в ЦБ.Они звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают о поступлении несанкционированного запроса на снятие наличных, а затем просят прислать QR-код якобы для отмены операции. Заполучив его, аферисты снимают наличные в банкомате со счета своей жертвы.Регулятор подчеркнул, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов QR-коды. Вдобавок в ЦБ призвали не хранить их ни в памяти смартфона, ни в распечатанном виде.

https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)