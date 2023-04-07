https://ria.ru/20230407/skhema-1863671303.html
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему - РИА Новости, 07.04.2023
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему
Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:32
2023-04-07T10:32
2023-04-07T15:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", — рассказали в ЦБ.Они звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают о поступлении несанкционированного запроса на снятие наличных, а затем просят прислать QR-код якобы для отмены операции. Заполучив его, аферисты снимают наличные в банкомате со счета своей жертвы.Регулятор подчеркнул, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов QR-коды. Вдобавок в ЦБ призвали не хранить их ни в памяти смартфона, ни в распечатанном виде.
https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему
ЦБ: мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с банковских карт россиян
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора
.
"Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", — рассказали в ЦБ.
Они звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают о поступлении несанкционированного запроса на снятие наличных, а затем просят прислать QR-код якобы для отмены операции. Заполучив его, аферисты снимают наличные в банкомате со счета своей жертвы.
Регулятор подчеркнул, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов QR-коды.
Вдобавок в ЦБ призвали не хранить их ни в памяти смартфона, ни в распечатанном виде.
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