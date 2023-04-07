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Центробанк разоблачил новую мошенническую схему - РИА Новости, 07.04.2023
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10:32 07.04.2023 (обновлено: 15:41 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/skhema-1863671303.html
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему - РИА Новости, 07.04.2023
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему
Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T10:32
2023-04-07T15:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", — рассказали в ЦБ.Они звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают о поступлении несанкционированного запроса на снятие наличных, а затем просят прислать QR-код якобы для отмены операции. Заполучив его, аферисты снимают наличные в банкомате со счета своей жертвы.Регулятор подчеркнул, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов QR-коды. Вдобавок в ЦБ призвали не хранить их ни в памяти смартфона, ни в распечатанном виде.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк разоблачил новую мошенническую схему

ЦБ: мошенники стали использовать QR-коды для снятия денег с банковских карт россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Смартфон в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники", — рассказали в ЦБ.
Они звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и сообщают о поступлении несанкционированного запроса на снятие наличных, а затем просят прислать QR-код якобы для отмены операции. Заполучив его, аферисты снимают наличные в банкомате со счета своей жертвы.
Регулятор подчеркнул, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают у клиентов QR-коды.
Вдобавок в ЦБ призвали не хранить их ни в памяти смартфона, ни в распечатанном виде.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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