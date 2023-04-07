Рейтинг@Mail.ru
Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 07.04.2023 (обновлено: 11:00 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/shtraf-1863649486.html
Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта
Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта - РИА Новости, 07.04.2023
Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский получил штраф в 12 тысяч рублей из-за срыва поставок высокотехнологичного медицинского оборудования РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:27
2023-04-07T11:00
омская область
александр мураховский
происшествия – радио sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107370_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7b008dce412d5722c8f86c099ca1e73b.jpg
ОМСК, 7 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский получил штраф в 12 тысяч рублей из-за срыва поставок высокотехнологичного медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" после проверки областной прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства.Глава омского Минздрава привлекается к административной ответственности за срыв реализации нацпроекта "Здравоохранение" повторно. В 2022 году его оштрафовали на 10 тысяч рублей. В этом году прокуратура Омской области также провела проверку реализации нацпроекта."По итогам 2022 года на территории региона не были в полной мере реализованы мероприятия федеральных проектов "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Допущены срывы плановых сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования", - сообщили в пресс-службе.В январе 2023 года не был введен в эксплуатацию аппарат МРТ в омской МСЧ №4, а также три медицинских аппарата в МСЧ №9. В клинический онкодиспансер также не поставили семь медприборов."По инициативе прокуратуры Омской области за нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов, выделенных на мероприятия национального проекта "Здравоохранение", постановлением управления Федерального казначейства по Омской области региональный министр здравоохранения привлечен к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.Корреспондент РИА Новости уточнил в пресс-службе областной прокуратуры, что в 2022 году Александр Мураховский был оштрафован на 10 тысяч рублей, а в 2023 штраф составил уже 12 тысяч рублей.Пресс-служба Минздрава Омской области уточнила, что ситуация с поставкой оборудования произошла по вине поставщиков. На данный момент три единицы аппаратуры для сосудистых отделений и аппарат МРТ уже поступили в распоряжение медиков. Онкодиспансером сейчас ведется претензионная работа по семи единицам оборудования. Руководителям учреждений, ответственных за работу с поставщиками и подрядчиками, вынесены дисциплинарные взыскания. Большинство единиц оборудования уже поставлено в учреждения.
https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html
https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576107370_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3a220f48c6e60c49cc0e5d3844a18c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, александр мураховский, происшествия – радио sputnik
Омская область, Александр Мураховский, Происшествия – Радио Sputnik
Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта

Главу омского Минздрава Мураховского оштрафовали на 12 тысяч рублей за срыв нацпроекта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Мураховский
Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Мураховский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский получил штраф в 12 тысяч рублей из-за срыва поставок высокотехнологичного медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" после проверки областной прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства.
Глава омского Минздрава привлекается к административной ответственности за срыв реализации нацпроекта "Здравоохранение" повторно. В 2022 году его оштрафовали на 10 тысяч рублей. В этом году прокуратура Омской области также провела проверку реализации нацпроекта.
"По итогам 2022 года на территории региона не были в полной мере реализованы мероприятия федеральных проектов "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Допущены срывы плановых сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования", - сообщили в пресс-службе.
В январе 2023 года не был введен в эксплуатацию аппарат МРТ в омской МСЧ №4, а также три медицинских аппарата в МСЧ №9. В клинический онкодиспансер также не поставили семь медприборов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
29 марта, 14:38
"По инициативе прокуратуры Омской области за нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов, выделенных на мероприятия национального проекта "Здравоохранение", постановлением управления Федерального казначейства по Омской области региональный министр здравоохранения привлечен к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.
Корреспондент РИА Новости уточнил в пресс-службе областной прокуратуры, что в 2022 году Александр Мураховский был оштрафован на 10 тысяч рублей, а в 2023 штраф составил уже 12 тысяч рублей.
Пресс-служба Минздрава Омской области уточнила, что ситуация с поставкой оборудования произошла по вине поставщиков. На данный момент три единицы аппаратуры для сосудистых отделений и аппарат МРТ уже поступили в распоряжение медиков. Онкодиспансером сейчас ведется претензионная работа по семи единицам оборудования. Руководителям учреждений, ответственных за работу с поставщиками и подрядчиками, вынесены дисциплинарные взыскания. Большинство единиц оборудования уже поставлено в учреждения.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Омский депутат, не сумевший подтвердить доход, лишился квартиры
14 марта, 12:37
 
Омская областьАлександр МураховскийПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала