https://ria.ru/20230407/shtraf-1863649486.html

Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта

Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта - РИА Новости, 07.04.2023

Омского министра здравоохранения оштрафовали за срыв нацпроекта

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский получил штраф в 12 тысяч рублей из-за срыва поставок высокотехнологичного медицинского оборудования РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:27

2023-04-07T08:27

2023-04-07T11:00

омская область

александр мураховский

происшествия – радио sputnik

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ОМСК, 7 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский получил штраф в 12 тысяч рублей из-за срыва поставок высокотехнологичного медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" после проверки областной прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства.Глава омского Минздрава привлекается к административной ответственности за срыв реализации нацпроекта "Здравоохранение" повторно. В 2022 году его оштрафовали на 10 тысяч рублей. В этом году прокуратура Омской области также провела проверку реализации нацпроекта."По итогам 2022 года на территории региона не были в полной мере реализованы мероприятия федеральных проектов "Модернизация первичного звена здравоохранения", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Допущены срывы плановых сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования", - сообщили в пресс-службе.В январе 2023 года не был введен в эксплуатацию аппарат МРТ в омской МСЧ №4, а также три медицинских аппарата в МСЧ №9. В клинический онкодиспансер также не поставили семь медприборов."По инициативе прокуратуры Омской области за нарушение порядка расходования межбюджетных трансфертов, выделенных на мероприятия национального проекта "Здравоохранение", постановлением управления Федерального казначейства по Омской области региональный министр здравоохранения привлечен к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.Корреспондент РИА Новости уточнил в пресс-службе областной прокуратуры, что в 2022 году Александр Мураховский был оштрафован на 10 тысяч рублей, а в 2023 штраф составил уже 12 тысяч рублей.Пресс-служба Минздрава Омской области уточнила, что ситуация с поставкой оборудования произошла по вине поставщиков. На данный момент три единицы аппаратуры для сосудистых отделений и аппарат МРТ уже поступили в распоряжение медиков. Онкодиспансером сейчас ведется претензионная работа по семи единицам оборудования. Руководителям учреждений, ответственных за работу с поставщиками и подрядчиками, вынесены дисциплинарные взыскания. Большинство единиц оборудования уже поставлено в учреждения.

https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html

https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html

омская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, александр мураховский, происшествия – радио sputnik