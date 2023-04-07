В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника
ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего сведения о дислокации войск в Херсонской области
Задержание украинского шпиона сотрудниками ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области", — уточнили в ведомстве.
Злоумышленники пересылали через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) данные о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники с привязкой к координатам.
Затем СБУ передавала полученную информацию представителям ВСУ "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям" российской армии.
"В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", — уточнили в ФСБ.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают украинские войска.