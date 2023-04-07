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В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 07.04.2023 (обновлено: 11:16 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/shpionazh-1863661113.html
В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника
В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника - РИА Новости, 07.04.2023
В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника
Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:46
2023-04-07T11:16
херсонская область
вооруженные силы рф
фсб
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ.Злоумышленники пересылали через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) данные о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники с привязкой к координатам.Затем СБУ передавала полученную информацию представителям ВСУ "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям" российской армии."В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", — уточнили в ФСБ.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20230403/kherson-1862773786.html
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херсонская область , вооруженные силы рф, фсб
Херсонская область , Вооруженные силы РФ, ФСБ, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника

ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего сведения о дислокации войск в Херсонской области

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание украинского шпиона сотрудниками ФСБ
Задержание украинского шпиона сотрудниками ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержание украинского шпиона сотрудниками ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области", — уточнили в ведомстве.
Злоумышленники пересылали через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) данные о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники с привязкой к координатам.
Затем СБУ передавала полученную информацию представителям ВСУ "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям" российской армии.
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"В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", — уточнили в ФСБ.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФФСБ
 
 
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