https://ria.ru/20230407/shpionazh-1863661113.html

В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника

В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника - РИА Новости, 07.04.2023

В Херсонской области задержали украинского агента и его помощника

Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:46

2023-04-07T09:46

2023-04-07T11:16

херсонская область

вооруженные силы рф

фсб

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украинского агента и его помощника задержали за шпионаж в Херсонской области, сообщила пресс-служба ФСБ.Злоумышленники пересылали через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) данные о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники с привязкой к координатам.Затем СБУ передавала полученную информацию представителям ВСУ "с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям" российской армии."В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по статье 276 УК ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", — уточнили в ФСБ.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, занимают украинские войска.

https://ria.ru/20230403/kherson-1862773786.html

https://ria.ru/20230404/shpionazh-1863043397.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы рф, фсб