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В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве - РИА Новости, 07.04.2023
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14:49 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/shmeli-1863771970.html
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве - РИА Новости, 07.04.2023
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве
Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:49
2023-04-07T14:49
общество
москва
мосприрода
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Парке Горького заметили "пьяных" шмелей. "Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мед. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что если температура воздуха становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает себя вести активно.
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общество, москва, мосприрода
Общество, Москва, Мосприрода
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве

Мосприроды: шмели в московском Парке Горького кажутся пьяными из-за погоды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШмель
Шмель - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Шмель. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Парке Горького заметили "пьяных" шмелей.
"Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мед. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что если температура воздуха становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает себя вести активно.
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