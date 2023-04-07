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В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве - РИА Новости, 07.04.2023
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве
Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:49
2023-04-07T14:49
2023-04-07T14:49
общество
москва
мосприрода
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Парке Горького заметили "пьяных" шмелей. "Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мед. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что если температура воздуха становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает себя вести активно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мосприрода
Общество, Москва, Мосприрода
В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве
Мосприроды: шмели в московском Парке Горького кажутся пьяными из-за погоды
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Парке Горького
заметили "пьяных" шмелей.
"Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мед. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что если температура воздуха становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает себя вести активно.
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