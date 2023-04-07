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В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве

В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве - РИА Новости, 07.04.2023

В Мосприроды объяснили появление "пьяных" шмелей в Москве

Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:49

2023-04-07T14:49

2023-04-07T14:49

общество

москва

мосприрода

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Шмели в Парке Горького в Москве двигаются неуверенно и кажутся посетителям "пьяными" из-за прохладной погоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Парке Горького заметили "пьяных" шмелей. "Шмель способен нагнетать температуру своего тела, поедая мед. При прохладной температуре его движения скованы. Поэтому он не такой активный, телодвижения не столь уверенные", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что если температура воздуха становится для шмеля комфортной, то насекомое вновь начинает себя вести активно.

https://ria.ru/20230407/klintukh-1863767500.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, мосприрода