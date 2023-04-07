СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки
NYT: следователи нашли следы взрывчатки на яхте "Андромеда" после ЧП на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили на связываемой с терактом на газопроводах "Северный поток" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из ФРГ.
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"Андромеда" сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море. <...> Три немецких официальных лица заявили Times, что следователи нашли следы взрывчатки на яхте, а также выявили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта", — уточнило издание.
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений альянса американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, о чьих планах необязательно знали в Киеве.
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, использовалась при подготовке теракта на "Северных потоках". Порт приписки яхты — Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 арендовали неизвестные через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, по данным СМИ, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.
После появления этой версии Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
Владимир Путин назвал версию о подрыве газопроводов проукраинской группировкой полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.