https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html

СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки

СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки - РИА Новости, 07.04.2023

СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки

Следователи обнаружили на связываемой с терактом на газопроводах "Северный поток" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, пишет газета The New York Times со ссылкой... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:32

2023-04-07T12:32

2023-04-07T14:17

германия

в мире

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

россия

газпром

балтийское море

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили на связываемой с терактом на газопроводах "Северный поток" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из ФРГ.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений альянса американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, о чьих планах необязательно знали в Киеве. По данным немецкой газеты Zeit, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, использовалась при подготовке теракта на "Северных потоках". Порт приписки яхты — Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 арендовали неизвестные через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, по данным СМИ, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. После появления этой версии Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.Владимир Путин назвал версию о подрыве газопроводов проукраинской группировкой полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230406/sevpotoki-1863431701.html

https://ria.ru/20230407/somneniya-1863742913.html

https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html

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Владимир Лаврентьев

германия, в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, газпром, балтийское море, природный газ