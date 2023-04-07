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СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки - РИА Новости, 07.04.2023
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12:32 07.04.2023 (обновлено: 14:17 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/sevpotoki-1863720098.html
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки - РИА Новости, 07.04.2023
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки
Следователи обнаружили на связываемой с терактом на газопроводах "Северный поток" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, пишет газета The New York Times со ссылкой... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:32
2023-04-07T14:17
германия
в мире
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
газпром
балтийское море
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили на связываемой с терактом на газопроводах "Северный поток" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из ФРГ.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений альянса американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, о чьих планах необязательно знали в Киеве. По данным немецкой газеты Zeit, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, использовалась при подготовке теракта на "Северных потоках". Порт приписки яхты — Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 арендовали неизвестные через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, по данным СМИ, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик. После появления этой версии Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.Владимир Путин назвал версию о подрыве газопроводов проукраинской группировкой полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
https://ria.ru/20230406/sevpotoki-1863431701.html
https://ria.ru/20230407/somneniya-1863742913.html
https://ria.ru/20230406/podchinenie-1863366503.html
германия
россия
балтийское море
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германия, в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, газпром, балтийское море, природный газ
Германия, В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Газпром, Балтийское море, Природный газ
СМИ: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки

NYT: следователи нашли следы взрывчатки на яхте "Андромеда" после ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следователи обнаружили на связываемой с терактом на газопроводах "Северный поток" яхте "Андромеда" следы взрывчатки, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из ФРГ.
«

"Андромеда" сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море. <...> Три немецких официальных лица заявили Times, что следователи нашли следы взрывчатки на яхте, а также выявили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта", — уточнило издание.

В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Прокурор Швеции предположил, кто может стоять за ЧП на "Северных потоках"
6 апреля, 12:21
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений альянса американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, о чьих планах необязательно знали в Киеве.
По данным немецкой газеты Zeit, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Место утечки на газопроводе Северный поток
СМИ: Швеция и Дания сомневаются в выводах ФРГ по ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 13:26
Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, использовалась при подготовке теракта на "Северных потоках". Порт приписки яхты — Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 арендовали неизвестные через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, по данным СМИ, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.
После появления этой версии Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на газопроводах "Северный поток" для СМИ.
Владимир Путин назвал версию о подрыве газопроводов проукраинской группировкой полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о "Северных потоках"
6 апреля, 06:51
 
ГерманияВ миреСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"РоссияГазпромБалтийское мореПриродный газ
 
 
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